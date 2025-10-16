iRacing Arcade z datą premiery. Gra trafi do sprzedaży pod koniec bieżącego roku

W końcu poznaliśmy datę premiery arcadowych wyścigów popularnej platformy simracingowej, czyli iRacing.

Twórcy iRacing oficjalnie ogłosili datę premiery swojego nowego, zręcznościowego spin-offu. iRacing Arcade zadebiutuje na PC na platformie Steam jeszcze w 2025 roku, ale wersje na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S pojawią się wiosną 2026 roku. iRacing Arcade z datą premiery Za produkcję odpowiada studio Original Fire Games, znane z tytułów Circuit Superstars oraz Karting Superstars. iRacing Arcade oferuje zręcznościową rozgrywkę. Dodatkowo gra posiada mieszankę licencjonowanych i fikcyjnych samochodów, realne tory wyścigowe, tryb kariery dla jednego gracza oraz rywalizację online.

Wraz z ogłoszeniem daty premiery opublikowano nowy zwiastun, w którym zaprezentowano między innymi tor Miami International Autodrome (gospodarza Grand Prix Miami w F1) oraz hiszpański MotorLand Aragon. W grze znajdą się również wcześniej potwierdzone lokalizacje, takie jak Autodromo Hermanos Rodriguez, Lime Rock Park czy Imola, a także fikcyjny tor o jesiennej scenerii i serii ostrych zakrętów. Potwierdzone tory: Autodromo Hermanos Rodriguez

Bahrain International Circuit

Barber Motorsport Park

Circuit Paul Ricard

Imola

Knockhill

Kyalami

Lime Rock Park

Miami International Autodrome

MotorLand Aragon

Sachsenring

Tsukuba

W grze pojawią się też oficjalne serie wyścigowe, w tym: FIA Formula 4

IMSA Michelin Pilot Challenge

IMSA SportsCar Championship

Porsche Cup Sprint

IMSA VP Racing SportsCar Challenge Choć nie wszystkie pojazdy i tory z tych serii znajdą się w grze, to mimo wszystko oferuje ona dość szeroki wachlarz możliwości. Na nowym zwiastunie można również zobaczyć jednomiejscowy bolid inspirowany Formułą 1 oraz nowy samochód turystyczny, przypominający Hondę Civic TCR najnowszej generacji. Twórcy ujawnili także pierwsze szczegóły trybu kariery, w którym gracz będzie zatrudniał kierowców i rozwijał swoją drużynę, zaczynając od prowizorycznych budynków. Całość określono jako połączenie “Mario Kart” i “SimCity”. Demo iRacing Arcade, które jest już dostępne na PC (Steam), spotkało się z pozytywnym odbiorem. Pełna wersja gry zadebiutuje 2 grudnia 2025 roku.