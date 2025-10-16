Zaloguj się lub Zarejestruj

iRacing Arcade z datą premiery. Gra trafi do sprzedaży pod koniec bieżącego roku

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/16 14:10
0
0

W końcu poznaliśmy datę premiery arcadowych wyścigów popularnej platformy simracingowej, czyli iRacing.

Twórcy iRacing oficjalnie ogłosili datę premiery swojego nowego, zręcznościowego spin-offu. iRacing Arcade zadebiutuje na PC na platformie Steam jeszcze w 2025 roku, ale wersje na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S pojawią się wiosną 2026 roku.

iRacing Arcade
iRacing Arcade

iRacing Arcade z datą premiery

Za produkcję odpowiada studio Original Fire Games, znane z tytułów Circuit Superstars oraz Karting Superstars. iRacing Arcade oferuje zręcznościową rozgrywkę. Dodatkowo gra posiada mieszankę licencjonowanych i fikcyjnych samochodów, realne tory wyścigowe, tryb kariery dla jednego gracza oraz rywalizację online.

Wraz z ogłoszeniem daty premiery opublikowano nowy zwiastun, w którym zaprezentowano między innymi tor Miami International Autodrome (gospodarza Grand Prix Miami w F1) oraz hiszpański MotorLand Aragon. W grze znajdą się również wcześniej potwierdzone lokalizacje, takie jak Autodromo Hermanos Rodriguez, Lime Rock Park czy Imola, a także fikcyjny tor o jesiennej scenerii i serii ostrych zakrętów.

Potwierdzone tory:

  • Autodromo Hermanos Rodriguez
  • Bahrain International Circuit
  • Barber Motorsport Park
  • Circuit Paul Ricard
  • Imola
  • Knockhill
  • Kyalami
  • Lime Rock Park
  • Miami International Autodrome
  • MotorLand Aragon
  • Sachsenring
  • Tsukuba

GramTV przedstawia:

W grze pojawią się też oficjalne serie wyścigowe, w tym:

  • FIA Formula 4
  • IMSA Michelin Pilot Challenge
  • IMSA SportsCar Championship
  • Porsche Cup Sprint
  • IMSA VP Racing SportsCar Challenge

Choć nie wszystkie pojazdy i tory z tych serii znajdą się w grze, to mimo wszystko oferuje ona dość szeroki wachlarz możliwości. Na nowym zwiastunie można również zobaczyć jednomiejscowy bolid inspirowany Formułą 1 oraz nowy samochód turystyczny, przypominający Hondę Civic TCR najnowszej generacji. Twórcy ujawnili także pierwsze szczegóły trybu kariery, w którym gracz będzie zatrudniał kierowców i rozwijał swoją drużynę, zaczynając od prowizorycznych budynków. Całość określono jako połączenie “Mario Kart” i “SimCity”.

Demo iRacing Arcade, które jest już dostępne na PC (Steam), spotkało się z pozytywnym odbiorem. Pełna wersja gry zadebiutuje 2 grudnia 2025 roku.

Źródło:https://traxion.gg/iracing-arcade-lands-2nd-december-release-date

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

