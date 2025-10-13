iRacing Arcade na konsole opóźnione do 2026 roku. Demo na PC jest już dostępne

Casualowy spin-off legendarnego symulatora wyścigowego iRacing zadebiutuje na PC jeszcze w tym roku, ale wersje konsolowe pojawią się dopiero na początku 2026 roku.

Co jest powodem opóźnienia iRacing Arcade na konsolach? Twórcy chcą wprowadzić tryb split-screen, czyli możliwości wspólnej gry na podzielonym ekranie, a także dopracować grę pod kątem technicznym. Posiadacze PC, mogą już pobrać demo na Steam i sprawdzić jak prezentuje się luźniejsza odsłona kultowego symulatora. Konsolowe wersje iRacing Arcade opóźnione Zapowiedziane po raz pierwszy podczas Gamescom 2025, iRacing Arcade to efekt współpracy między iRacing, a kanadyjskim studiem Original Fire Games, twórcami uwielbianego, izometrycznego wyścigowego hitu Circuit Superstars. Nowy projekt ma połączyć stylizowaną, kolorową oprawę graficzną znaną z Circuit Superstars z licencjonowanymi seriami wyścigowymi i torami pochodzącymi z głównej gry iRacing. Według wiceprezesa wykonawczego iRacing, Steve’a Myersa, tytuł pojawi się na PC jeszcze przed końcem 2025 roku, choć dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona.

Jak wyjaśnił Myers w rozmowie z serwisem Traxion, decyzja o przesunięciu premiery konsolowej wersji na 2026 rok była świadoma: Jednym z powodów dla których opóźniliśmy wydanie na konsolach, jest chęć dodania split-screenu. Podczas testów stało się jasne, że ta gra po prostu krzyczy o tryb split-screen, więc to będzie nasz główny cel przy wersjach konsolowych. Dodał także, że iRacing stara się rozłożyć swoje premiery w czasie, aby uniknąć przesycenia rynku i dać każdemu projektowi przestrzeń na zaistnienie: Nie chcemy, żeby nasze gry konkurowały o uwagę tych samych graczy. Jesteśmy w komfortowej sytuacji, bo możemy wybierać daty premier tak, aby nie musieć ścigać się z innymi tytułam. Nie musimy np. wypuszczać iRacing Arcade w tym samym czasie co NASCAR 25.

W iRacing Arcade gracze poprowadzą zarówno fikcyjne, jak i licencjonowane samochody, w tym Porsche 911 GT3 Cup znane z trailera oraz pojazdy z serii IMSA. Myers zdradził, że wczesne zaangażowanie marki Porsche było kluczowym krokiem w uzyskaniu zaufania innych partnerów. Ciekawym elementem będzie również system zarządzania w stylu SimCity. Gracze rozpoczną zabawę z małym garażem wyścigowym, który z czasem będą mogli rozbudowywać, dodając nowe auta i ulepszenia. W przeciwieństwie do Circuit Superstars, które oferowało widok izometryczny, iRacing Arcade wykorzysta kamerę zza pojazdu, przypominającą tę z gry Karting Superstars, czyli kolejnego projektu Original Fire Games: Początkowo myśleliśmy o utrzymaniu widoku z góry, jak w Circuit Superstars, ale po testach z kamerą z tyłu auta uznaliśmy, że daje ona o wiele więcej frajdy i nie żałujemy tej decyzji. Grywalne demo iRacing Arcade jest już dostępne na PC na platformie Steam.