iRacing Arcade na konsole opóźnione do 2026 roku. Demo na PC jest już dostępne

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/13 22:00
Casualowy spin-off legendarnego symulatora wyścigowego iRacing zadebiutuje na PC jeszcze w tym roku, ale wersje konsolowe pojawią się dopiero na początku 2026 roku.

Co jest powodem opóźnienia iRacing Arcade na konsolach? Twórcy chcą wprowadzić tryb split-screen, czyli możliwości wspólnej gry na podzielonym ekranie, a także dopracować grę pod kątem technicznym. Posiadacze PC, mogą już pobrać demo na Steam i sprawdzić jak prezentuje się luźniejsza odsłona kultowego symulatora.

iRacing Arcade
iRacing Arcade

Konsolowe wersje iRacing Arcade opóźnione

Zapowiedziane po raz pierwszy podczas Gamescom 2025, iRacing Arcade to efekt współpracy między iRacing, a kanadyjskim studiem Original Fire Games, twórcami uwielbianego, izometrycznego wyścigowego hitu Circuit Superstars. Nowy projekt ma połączyć stylizowaną, kolorową oprawę graficzną znaną z Circuit Superstars z licencjonowanymi seriami wyścigowymi i torami pochodzącymi z głównej gry iRacing. Według wiceprezesa wykonawczego iRacing, Steve’a Myersa, tytuł pojawi się na PC jeszcze przed końcem 2025 roku, choć dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona.

Jak wyjaśnił Myers w rozmowie z serwisem Traxion, decyzja o przesunięciu premiery konsolowej wersji na 2026 rok była świadoma:

Jednym z powodów dla których opóźniliśmy wydanie na konsolach, jest chęć dodania split-screenu. Podczas testów stało się jasne, że ta gra po prostu krzyczy o tryb split-screen, więc to będzie nasz główny cel przy wersjach konsolowych.

Dodał także, że iRacing stara się rozłożyć swoje premiery w czasie, aby uniknąć przesycenia rynku i dać każdemu projektowi przestrzeń na zaistnienie:

Nie chcemy, żeby nasze gry konkurowały o uwagę tych samych graczy. Jesteśmy w komfortowej sytuacji, bo możemy wybierać daty premier tak, aby nie musieć ścigać się z innymi tytułam. Nie musimy np. wypuszczać iRacing Arcade w tym samym czasie co NASCAR 25.

W iRacing Arcade gracze poprowadzą zarówno fikcyjne, jak i licencjonowane samochody, w tym Porsche 911 GT3 Cup znane z trailera oraz pojazdy z serii IMSA. Myers zdradził, że wczesne zaangażowanie marki Porsche było kluczowym krokiem w uzyskaniu zaufania innych partnerów. Ciekawym elementem będzie również system zarządzania w stylu SimCity. Gracze rozpoczną zabawę z małym garażem wyścigowym, który z czasem będą mogli rozbudowywać, dodając nowe auta i ulepszenia. W przeciwieństwie do Circuit Superstars, które oferowało widok izometryczny, iRacing Arcade wykorzysta kamerę zza pojazdu, przypominającą tę z gry Karting Superstars, czyli kolejnego projektu Original Fire Games:

Początkowo myśleliśmy o utrzymaniu widoku z góry, jak w Circuit Superstars, ale po testach z kamerą z tyłu auta uznaliśmy, że daje ona o wiele więcej frajdy i nie żałujemy tej decyzji.

Grywalne demo iRacing Arcade jest już dostępne na PC na platformie Steam.

Źródło:https://traxion.gg/why-iracing-arcade-is-delayed-to-2026-on-consoles

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

