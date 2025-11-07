inZOI staje się poważną konkurencją dla The Sims. Grudniowy patch wprowadzi darmowe sklepy i emocje

Krafton ujawnia ambitne plany dla inZOI.

Właśnie zapowiedziano dużą grudniową aktualizację, która znacząco rozbuduje możliwości popularnego symulatora życia. Jak ujawnił reżyser projektu Hyungjun „Kjun” Kim, twórcy skupią się na realistycznych relacjach międzyludzkich, nowych aktywnościach rodzinnych i rozwoju miejskiej ekonomii, a wszystko to gracze otrzymają bez dodatkowych opłat. inZOI – zarz ądzanie sklepami i większy realizm relacji Najważniejszą nowością grudniowego patcha będzie możliwość otwierania i prowadzenia własnych sklepów w dowolnym miejscu miasta. Mechanika, znana z płatnych dodatków The Sims, trafi do inZOI całkowicie za darmo. System obejmie także istniejące już budynki, tworząc spójny model ekonomii miejskiej.

Kjun Kim potwierdził, że w przyszłości do gry trafią kolejne rodzaje działalności – m.in. piekarnie, hotele czy księgarnie. Deweloperzy chcą, by każda aktualizacja rozszerzała ten aspekt symulacji o nowe interakcje i mechaniki.

Drugim filarem aktualizacji mają być ulepszone relacje społeczne. Postacie będą wspólnie spacerować, jeść, oglądać filmy i grać. Do gry trafią też emocje takie jak zazdrość, przywiązanie czy czułość, co ma nadać interakcjom bardziej naturalny charakter. Usprawniony zostanie również system karmy i zachowań AI, który pozwoli ZOI reagować zgodnie z ich osobowością i sytuacją. Twórcy planują też rozwój systemu policji i przestępczości – gracze mogą spodziewać się realistyczniejszych napadów, pościgów i interakcji obywateli. Grudniowy patch wprowadzi także wydarzenia świąteczne z dekoracjami i zimowym klimatem. Wszystkie zapowiedziane elementy mają zostać dodane bez żadnych mikropłatności, co wyraźnie odróżnia inZOI od konkurencyjnego The Sims 4. Twórcy zapewniają, że aktualizacja ma być krokiem w stronę większego realizmu i społecznej głębi, która zdefiniuje przyszłość projektu.