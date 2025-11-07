inZOI staje się poważną konkurencją dla The Sims. Grudniowy patch wprowadzi darmowe sklepy i emocje

Właśnie zapowiedziano dużą grudniową aktualizację, która znacząco rozbuduje możliwości popularnego symulatora życia. Jak ujawnił reżyser projektu Hyungjun „Kjun” Kim, twórcy skupią się na realistycznych relacjach międzyludzkich, nowych aktywnościach rodzinnych i rozwoju miejskiej ekonomii, a wszystko to gracze otrzymają bez dodatkowych opłat.
inZOI – zarządzanie sklepami i większy realizm relacji
Najważniejszą nowością grudniowego patcha będzie możliwość otwierania i prowadzenia własnych sklepów w dowolnym miejscu miasta. Mechanika, znana z płatnych dodatków The Sims, trafi do inZOI całkowicie za darmo. System obejmie także istniejące już budynki, tworząc spójny model ekonomii miejskiej.
Kjun Kim potwierdził, że w przyszłości do gry trafią kolejne rodzaje działalności – m.in. piekarnie, hotele czy księgarnie. Deweloperzy chcą, by każda aktualizacja rozszerzała ten aspekt symulacji o nowe interakcje i mechaniki.
Drugim filarem aktualizacji mają być ulepszone relacje społeczne. Postacie będą wspólnie spacerować, jeść, oglądać filmy i grać. Do gry trafią też emocje takie jak zazdrość, przywiązanie czy czułość, co ma nadać interakcjom bardziej naturalny charakter. Usprawniony zostanie również system karmy i zachowań AI, który pozwoli ZOI reagować zgodnie z ich osobowością i sytuacją.
Twórcy planują też rozwój systemu policji i przestępczości – gracze mogą spodziewać się realistyczniejszych napadów, pościgów i interakcji obywateli. Grudniowy patch wprowadzi także wydarzenia świąteczne z dekoracjami i zimowym klimatem.
Wszystkie zapowiedziane elementy mają zostać dodane bez żadnych mikropłatności, co wyraźnie odróżnia inZOI od konkurencyjnego The Sims 4. Twórcy zapewniają, że aktualizacja ma być krokiem w stronę większego realizmu i społecznej głębi, która zdefiniuje przyszłość projektu.