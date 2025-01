InZOI podniesie poprzeczkę. Gra zapewni realistyczne interakcje z NPC dzięki NVIDIA ACE

Wczoraj informowaliśmy o tym, jak będzie wyglądać ścieżka bezprawia w inZOI . Nadchodzący symulator życia od Krafton już wkrótce zadebiutuje w ramach wczesnego dostępu, w związku z czym otrzymaliśmy kolejne informacje. Tym razem dotyczą one postaci niezależnych i interakcji z naszym podopiecznym.

Nadchodząca gra firmy KRAFTON, inZOI, pozwala graczom tworzyć wciągające historie życiowe za pomocą współgrywalnych postaci (CPC). Stworzone przy użyciu technologii NVIDIA ACE, inteligentne Zoi dynamicznie dostosowują swoje zachowania w zależności od cech oraz sytuacji, w jakiej się znajdują, co skutkuje różnorodnymi i spersonalizowanymi postaciami. – czytamy w opisie materiału.

Zgodnie z informacjami przekazanymi na oficjalnej stronie , NVIDIA ACE to zestaw technologii opartych na sztucznej inteligencji, który ożywia postacie z gier i asystentów cyfrowych. ACE oferuje pełen zestaw modeli AI, w tym modele mowy, tłumaczenia, wizji, inteligencji, a także realistycznej animacji i zachowania. Z technologii skorzystano w przypadku inZOI, nadchodzącego symulatora życia od Krafton.

Dodatkowo gracze będą mogli dowiedzieć się, co „myśli” ich podopieczny podczas wykonywania różnych czynności. Pod koniec dnia Smart Zoi przeanalizuje doświadczenia, co wpłynie na jego zachowanie kolejnego dnia. To wszystko ma składać się na „prawdziwie unikalną i spersonalizowaną postać”.

Na zakończenie warto dodać, że data premiery inZOI w ramach wczesnego dostępu została ustalona na 28 marca 2025 roku. Symulator życia trafi początkowo na PC, a w pełnej wersji również na konsole.