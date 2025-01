Zbrodnia i kara w inZOI. Konsekwencją wyborów graczy może być więzienie

Nowe wieści w sprawie inZOI zostały przekazane za pośrednictwem kanału na Discordzie przez Hyungjuna Kima, reżysera gry. Twórcy początkowo planowali unikać kontrowersyjnych tematów, ale ostatecznie zdecydowali się na wprowadzenie elementu przestępczości, aby uczynić świat gry bardziej realistycznym. Kim podkreśla, że ​​chce stworzyć świat, w którym dobro i zło współistnieją, a gracze sami decydują o ścieżce życia swoich postaci – Zois.

Jednym z pomysłów jest nasz system, który wciąż rozwijamy, a który pozwala graczom kupować i sprzedawać przedmioty za pomocą Mew (waluty w inZOI). Oczywiście otwiera to furtkę do nielegalnych działań, takich jak kradzież. Co ciekawe, kradzież to zaledwie drugie najgorsze przestępstwo w inZOI (jakieś pomysły, co jest na pierwszym miejscu?). Jednak zdefiniowanie odpowiednich działań zarówno dla przestępców, jak i policji stanowi spore wyzwanie. – czytamy na Discordzie inZOI.