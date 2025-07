Intymna opowieść o Andra Bocellim już we wrześniu w kinach na całym świecie

Fani legendarnego włoskiego tenora mają powód do radości, ponieważ wytwórnia Trafalgar Releasing zapowiedziała światową premierę filmu dokumentalnego “Andrea Bocelli: Because I Believe”. Film trafi do kin na całym świecie 21 września 2025 roku, a sprzedaż biletów ruszy już 16 lipca.

Andrea Bocelli otrzymał własny film dokumentalny

Film, który został przejęty od Lionsgate, to wyjątkowa i szczera opowieść o życiu jednej z najbardziej cenionych i rozpoznawalnych postaci współczesnej muzyki. Reżyserka Cosima Spender stworzyła poruszający obraz, łącząc niepublikowane wcześniej materiały archiwalne, ekskluzywne wywiady i momenty uchwycone z ukrycia. Po raz pierwszy Andrea Bocelli sam opowiada historię swojego życia, od skromnych początków, aż po występy na największych scenach świata. Maestro Bocelli powiedział: