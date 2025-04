Into the Breach za 21,59 zł w Nintendo eShop. Świetnie oceniana strategia dostępna z 60-procentową zniżką

W sklepie Nintendo właśnie pojawiła się promocja na Into the Breach. Produkcja studia Subset Games, odpowiedzialnego wcześniej za FTL: Faster Than Light, dostępna jest teraz z 60-procentowym rabatem.

Into the Breach - oferta w Nintendo eShop

W ramach promocji Into the Breach można kupić za 21,59 zł, co stanowi aż 60% zniżki względem standardowej ceny. Oferta potrwa do 27 kwietnia i dotyczy wersji na konsolę Nintendo Switch. Gra zadebiutowała w 2018 roku i została bardzo dobrze przyjęta przez graczy oraz krytyków - na Steam pojawiło się prawie 17 tysięcy ocen produkcji, z czego aż 94 procent okazało się pozytywne.