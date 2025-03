Interwencja Tony'ego Hawka przywraca legendę do Tony Hawk's Pro Skater 3+4

Tony Hawk postawił na swoim – Bam Margera ma pojawić się w Tony Hawk’s Pro Skater 3+4

Najnowsze doniesienia wskazują, że Bam Margera jednak znajdzie się w oczekiwanym Tony Hawk’s Pro Skater 3+4. Początkowo, gdy firma Activision ogłosiła listę skaterów, którzy pojawią się w remake'u, Margera nie był na niej uwzględniony, mimo że był klasycznym zawodnikiem obecnym w oryginalnych odsłonach gier Tony Hawk’s Pro Skater 3 i 4. Jak ujawniono podczas transmisji na żywo podcastu The Live Club, to interwencja Tony'ego Hawka miała doprowadzić do ponownego włączenia Margery do gry w ostatniej chwili.