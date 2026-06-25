GTA 6 nie dla wszystkich? Gra zbanowana w kilku krajach – ci gracze nie doświadczą produkcji Rockstara

GTA 6 nie dla graczy z wybranych krajów? Na liście zbanowanych m.in. Chiny oraz Katar
Sprawa wyszła na jaw po aktualizacji oficjalnej strony PlayStation, na której pojawiła się nowa sekcja FAQ dotycząca darmowego miesiąca GTA+ dla osób zamawiających cyfrową wersję gry w przedsprzedaży. To właśnie kryteria kwalifikujące do skorzystania z tej oferty zasugerowały, że GTA 6 nie będzie oficjalnie dostępne w wybranych regionach.
Według dostępnych informacji lista państw, w których gra najwyraźniej nie będzie sprzedawana autoryzowanymi kanałami, obejmuje Federację Rosyjską, Chiny, Bahrajn, Kuwejt, Liban, Oman, Katar oraz Tajwan. Oznaczałoby to, że gracze z tych krajów nie kupią fizycznego ani cyfrowego wydania GTA 6 w oficjalnych sklepach i u autoryzowanych sprzedawców.
GramTV przedstawia:
Nie musi to jednak oznaczać całkowitego braku dostępu do gry. W praktyce część graczy może próbować sprowadzać fizyczne egzemplarze z innych rynków za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów. W przypadku wersji cyfrowych możliwe może być również korzystanie ze sklepów PlayStation lub Xbox przypisanych do regionów, w których GTA 6 oficjalnie pojawi się w sprzedaży.
Na ten moment warto traktować doniesienia o regionalnych ograniczeniach z pewną ostrożnością. Źródłem zamieszania jest FAQ PlayStation i warunki promocji związanej z GTA+, a nie osobny komunikat Rockstara poświęcony zakazowi sprzedaży. Mimo to lista krajów wskazana w zasadach oferty może sugerować, że najgłośniejsza premiera przyszłego roku ominie kilka dużych i kontrowersyjnych rynków.