GTA 6 nie dla wszystkich? Gra zbanowana w kilku krajach – ci gracze nie doświadczą produkcji Rockstara

Niektórzy i tak pewnie znajdą sposób, aby zagrać w Grand Theft Auto 6.

Dzisiejszej nocy ruszyły zamówienia przedpremierowe na Grand Theft Auto 6, dzięki czemu poznaliśmy cenę standardowego wydania gry, jak również Ultimate Edition. Teraz do sieci informacje sugerujące, że najbardziej wyczekiwana gra roku może nie trafić do sprzedaży w kilku wybranych krajach. Wśród nich mają znajdować się między innymi Rosja, Chiny, Bahrajn, Kuwejt, Liban, Oman, Katar oraz Tajwan.

GTA 6 nie dla graczy z wybranych krajów? Na liście zbanowanych m.in. Chiny oraz Katar

Sprawa wyszła na jaw po aktualizacji oficjalnej strony PlayStation, na której pojawiła się nowa sekcja FAQ dotycząca darmowego miesiąca GTA+ dla osób zamawiających cyfrową wersję gry w przedsprzedaży. To właśnie kryteria kwalifikujące do skorzystania z tej oferty zasugerowały, że GTA 6 nie będzie oficjalnie dostępne w wybranych regionach.