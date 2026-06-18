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AI zabierze ludziom pracę? Jeff Bezos przewiduje... odwrotny scenariusz

Maciej Petryszyn
2026/06/18 16:00
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W dzisiejszych czasach nie da się uciec od sztucznej inteligencji. To temat, który stale powraca i powracać będzie coraz częściej.

Nic więc dziwnego, że wiele osób ma związane z AI obawy. Na przykład w kwestii potencjalnej utraty pracy.

Jeff Bezos
Jeff Bezos

Przez AI zacznie… brakować rąk do pracy?

W praktyce chodzi oczywiście o to, że wielu pracowników zostanie zastąpionych przez generatywną sztuczną inteligencję. Ta będzie tańsza, nie będzie trzeba jej płacić i nie stworzy np. związków zawodowych. A na dodatek będzie ona zdecydowanie bardziej wydajna od żywego człowieka. Czy zatem obawy o to, że AI przyczyni się do ogromnego wzrostu bezrobocia i sprawi, że ludzie w wielu sektorach będą niepotrzebni? Zdanie przeczące w tej kwestii ma Jeff Bezos. Założyciel Amazona i 4. najbogatszy człowiek na świecie uważa, że będzie wręcz odwrotnie, a popularyzacja tej nowej technologii oznaczać będzie, że rąk do pracy… zacznie brakować.

Bezos opowiedział o tym podczas wystąpienia na konferencji technologicznej VivaTech w Paryżu:

Wiem, że wiele osób, w tym wielu mądrych ludzi, żywi duże obawy, że AI uczyni ludzi zbędnymi i tak dalej. Całkowicie nie zgadzam się z tym punktem widzenia. Uważam, że w rzeczywistości AI stworzy niedobór siły roboczej.

GramTV przedstawia:

To mocno zaskakująca teza. Szczególnie że sam Amazon do końca zeszłego roku usunął około 30 tysięcy stanowisk, po części również z uwagi na wzrost wydajności spowodowany wykorzystywaniem sztucznej inteligencji. Co więcej, Andy Jassy, czyli dyrektor generalny handlowego giganta, wprost przyznał, że postępująca automatyzacja przełoży się na utratę miejsc pracy w korporacjach, które będą mogły wykorzystywać AI do swoich celów. Zresztą, jak wynika z raportu Challenger, Gray and Christmas, firmy doradztwa zawodowego, tylko w maju firmy z siedzibą w USA zwolniły około 97 tysięcy osób, z czego 40% miało związek właśnie ze sztuczną inteligencją.

Źródło:https://www.reuters.com/business/world-at-work/ai-will-lead-labour-shortages-jeff-bezos-says-vivatech-2026-06-17/

Tagi:

Tech
Technologie
Amazon
sztuczna inteligencja
technologia
Jeff Bezos
AI
generatywna sztuczna inteligencja
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112