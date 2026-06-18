AI zabierze ludziom pracę? Jeff Bezos przewiduje... odwrotny scenariusz

W dzisiejszych czasach nie da się uciec od sztucznej inteligencji. To temat, który stale powraca i powracać będzie coraz częściej.

Nic więc dziwnego, że wiele osób ma związane z AI obawy. Na przykład w kwestii potencjalnej utraty pracy.

Przez AI zacznie… brakować rąk do pracy?

W praktyce chodzi oczywiście o to, że wielu pracowników zostanie zastąpionych przez generatywną sztuczną inteligencję. Ta będzie tańsza, nie będzie trzeba jej płacić i nie stworzy np. związków zawodowych. A na dodatek będzie ona zdecydowanie bardziej wydajna od żywego człowieka. Czy zatem obawy o to, że AI przyczyni się do ogromnego wzrostu bezrobocia i sprawi, że ludzie w wielu sektorach będą niepotrzebni? Zdanie przeczące w tej kwestii ma Jeff Bezos. Założyciel Amazona i 4. najbogatszy człowiek na świecie uważa, że będzie wręcz odwrotnie, a popularyzacja tej nowej technologii oznaczać będzie, że rąk do pracy… zacznie brakować.