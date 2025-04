Intel udostępnia swoją platformę do generatywnego AI jako oprogramowanie typu open source

We współpracy z Tensorstack i Stability.Al opracowali zoptymalizowane modele AI dla swojej serii Radeon RX 9070 i Ryzen Al (MAX).

Generatywne przyspieszenie AI na sprzęcie konsumenckim zyskuje obecnie wiele uwagi, a Intel ma dla nas nową aktualizację.

Intel był jednym z pierwszych dostawców GPU, który opracował własne narzędzia dla generatywnego AI. Ich Al Playground jest przeznaczony dla GPU Arc, w tym zintegrowanych wariantów (Meteor Lake, Lunar Lake i Arrow Lake).

Al Playground to znacznie więcej niż tylko narzędzie do generowania obrazu. Intel nazywa go „AI HUB”, ponieważ może również obsługiwać czat LLM.