Intel szykuje serię Panther Lake. Wyciek zdradza 12 modeli, w tym potężne Core Ultra X

Do sieci trafiły nowe szczegóły dotyczące procesorów Intel Panther Lake, które mają zadebiutować pod koniec 2025 roku jako następcy serii Lunar Lake. Według przecieku z forum Chiphell, w pierwszej fali znajdzie się aż 12 modeli, obejmujących trzy główne segmenty – topowe Core Ultra X, standardowe Core Ultra oraz energooszczędne Panther Lake-U.

Intel Panther Lake – 12 modeli i nowe GPU

Wśród planowanych układów znajdą się cztery procesory z serii Core Ultra X, m.in. Core Ultra 9 X3X8H, Core Ultra 7 X3X8H oraz Core Ultra 5 X338H. Towarzyszyć im będą cztery standardowe jednostki 3X5H i cztery niskonapięciowe 3X0U. Największe różnice dotyczą GPU – modele z literą „X” mają otrzymać 12 rdzeni Xe3 opartych na nowej architekturze Celestial, podczas gdy słabsze warianty będą korzystać z 4–10 rdzeni graficznych.