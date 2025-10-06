Zaloguj się lub Zarejestruj

Intel szykuje serię Panther Lake. Wyciek zdradza 12 modeli, w tym potężne Core Ultra X

Mikołaj Berlik
2025/10/06 18:00
Do sieci trafiły szczegóły dotyczące nadchodzącej serii procesorów Intel Panther Lake.

Do sieci trafiły nowe szczegóły dotyczące procesorów Intel Panther Lake, które mają zadebiutować pod koniec 2025 roku jako następcy serii Lunar Lake. Według przecieku z forum Chiphell, w pierwszej fali znajdzie się aż 12 modeli, obejmujących trzy główne segmenty – topowe Core Ultra X, standardowe Core Ultra oraz energooszczędne Panther Lake-U.

Intel Panther Lake
Intel Panther Lake

Intel Panther Lake – 12 modeli i nowe GPU

Wśród planowanych układów znajdą się cztery procesory z serii Core Ultra X, m.in. Core Ultra 9 X3X8H, Core Ultra 7 X3X8H oraz Core Ultra 5 X338H. Towarzyszyć im będą cztery standardowe jednostki 3X5H i cztery niskonapięciowe 3X0U. Największe różnice dotyczą GPU – modele z literą „X” mają otrzymać 12 rdzeni Xe3 opartych na nowej architekturze Celestial, podczas gdy słabsze warianty będą korzystać z 4–10 rdzeni graficznych.

Wszystkie procesory zachowają układ 4 rdzeni P-Core i 8 E-Core, a w wybranych modelach pojawią się też rdzenie LP-E. Intel planuje wyraźne rozgraniczenie serii – wersje Core Ultra X mają celować w laptopy gamingowe i stacje robocze, natomiast Panther Lake-U trafią do ultrabooków.

Panther Lake będzie pierwszą generacją procesorów Intela wykonaną w procesie 18A. Producent wprowadzi też nowe architektury rdzeni: Cougar Cove (P-Core) oraz Darkmont (E-Core). Premiera serii planowana jest na IV kwartał 2025 roku, a pierwsze laptopy z tymi układami pojawią się w sprzedaży na początku 2026.

Źródło:https://wccftech.com/alleged-intel-panther-lake-lineup-and-configurations-leaked/

