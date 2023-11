Intel Overclocking Masters 2023 - zobaczcie naszą relację

Za nami kolejne Intel Overclocking Masters, czyli największa impreza dla miłośników ekstremalnego podkręcania podzespołów. Jak co roku, zespoły z najlepszych redakcji rywalizowały ze sobą w Kinguin Esports Center. Cel był bardzo prosty – wycisnąć, ile to tylko możliwe z procesora Intel Core i9-14900K. W tym roku rywalizację ponownie prowadził Michał Vobożil, wielokrotny mistrz świata w profesjonalnym podkręcaniu. Oczywiście, we wszystkim pomagał profesjonalny sprzęt taki jak ciekły azot czy… lakier do paznokci. Poważnie – tak to robią zawodowcy.