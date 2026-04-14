Inni tworzą soulslike'i, oni "Scrolls-like". Ambitni twórcy indie rzucają rękawicę Bethesdzie i Toddowi Howardowi

“Prace nad grą „The Elder Scrolls 6” tak długo się przeciągają, że postanowiliśmy stworzyć własną wersję”

Zniecierpliwienie fanów czekających na The Elder Scrolls 6 osiągnęło poziom, w którym deweloperzy niezależni biorą sprawy w swoje ręce. Studio NerveLabs zapowiedziało właśnie swój nowy projekt, The Lantern of the Laughless Saint, wprost deklarując: „Elder Scrolls 6 powstaje tak długo, że po prostu robimy własne”.

The Lantern of the Laughless Saint – duch Morrowinda w nowoczesnym wydaniu

The Lantern of the Laughless Saint to hołd dla klasycznego Morrowinda, ubrany w estetykę retro z początku lat 2000. Podczas gdy większość branży skupia się na tworzeniu kolejnych klonów Dark Souls, NerveLabs dumnie ogłasza stworzenie gatunku "Scrolls-like". Tytuł ma opierać się na walce z perspektywy pierwszej osoby, otwartych zadaniach, otwieraniu zamków. Otrzymamy też możliwość zabicia każdego napotkanego NPC.