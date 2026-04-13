Gra podobna do Super Mario Odyssey i Astro Bota za darmo na Steam. Masz tylko kilka dni, żeby ją zgarnąć

Ta platformówka z 2024 roku ma bardzo dobre oceny. Wkrótce będziesz musiał za nią zapłacić.

Na Steam pojawiła się kolejna okazja dla fanów darmowych gier. Tym razem chodzi o produkcję wyraźnie inspirowaną Super Mario Odyssey, którą przez ograniczony czas można przypisać do konta bez żadnych opłat. Mowa o eWorlds, czyli trójwymiarowej platformówce z 2024 roku od GGTech Studios. Gra od momentu premiery była dostępna za darmo, jednak wkrótce się to zmieni. eWorlds już wkrótce stanie się płatną grą Twórcy zapowiedzieli przejście na model płatny, aby utrzymać serwery – szczególnie że tytuł oferuje także tryb kooperacji online. Kluczowa data to 16 kwietnia. Do tego czasu każdy użytkownik Steama może dodać grę do swojej biblioteki bez opłat i zachować ją na stałe. Po tej dacie produkcja będzie kosztować 3,99 dolara.

eWorlds zebrało przy tym całkiem solidne opinie. Na Steamie gra ma ponad 300 recenzji, z czego aż 87% jest pozytywnych, co przekłada się na ocenę „bardzo pozytywną”. Gracze chwalą przede wszystkim system poruszania się i projekt poziomów, które wyraźnie nawiązują do klasycznych platformówek 3D.

W wielu opiniach pojawia się bezpośrednie porównanie do Super Mario Odyssey. Użytkownicy podkreślają, że choć skala projektu jest znacznie mniejsza, to inspiracje są bardzo widoczne – zarówno w mechanikach, jak i stylu rozgrywki. Nie brakuje też porównań do Astro Bot, choć w bardziej budżetowym wydaniu. Warto zwrócić jednak uwagę, że ostatnie recenzję są mieszane. Bo trzeba pamiętać, że to stosunkowo krótka produkcja – wielu graczy wskazuje, że jej ukończenie zajmuje zaledwie kilka godzin, a druga połowa gry nieco odstaje od początku. Mimo to jak na darmowy tytuł jest to propozycja, którą zdecydowanie warto sprawdzić. Zerknijcie na Steam i pobierzcie grę, póki jest to możliwe.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










