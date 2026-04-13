City Masterplan to nowy obiecujący city builer. Czy projekt na Unreal Engine 5 rzuci wyzwanie Cities: Skylines 2?

Mikołaj Berlik
2026/04/13 14:45
Zobaczyliśmy zwiastun z zapowiedzią.

Na rynku symulatorów budowy miast pojawia się nowy, ambitny gracz. Studio 1:1 Studio zaprezentowało City Masterplan – city builder, który ma ambicję stać się "zbawieniem" dla graczy rozczarowanych stanem technicznym Cities: Skylines 2. Choć obietnice brzmią fantastycznie, branża podchodzi do nich z dużą rezerwą.

City Masterplan
City Masterplan

City Masterplan – czego możemy się spodziewać?

Twórcy City Masterplan obiecują hiperrealizm i balans między głęboką symulacją a intuicyjną kontrolą. Gra ma pozwolić na pełną swobodę projektowania – od rzeźbienia terenu i skomplikowanych sieci dróg, po wybór konkretnych stylów architektonicznych. Zobaczymy też rozbudowaną gospodarkę, łańcuchy dostaw oraz realistyczny ruch drogowy, które mają sprawić, że metropolia będzie tętnić życiem. Deweloperzy obiecują możliwość wiernego odtworzenia rzeczywistych miast lub przeniesienia wizji z wyobraźni bez ograniczeń, z którymi borykają się konkurencyjne tytuły.

Mimo imponujących zapowiedzi, nad grą wisi cień niepokoju. Głównym powodem obaw jest wykorzystanie technologii Unreal Engine 5. Choć silnik ten pozwala na generowanie przepięknej, fotorealistycznej grafiki, gracze nauczyli się (m.in. na błędach Cities: Skylines 2), że city buildery to gatunek ekstremalnie wymagający pod kątem procesora i pamięci RAM.

Fani obawiają się, że niezależne studio może nie udźwignąć optymalizacji tak ogromnej skali przy wykorzystaniu zasobożernego silnika. Jeśli weterani z Colossal Order mieli gigantyczne problemy z wydajnością, to czy mały zespół zdoła dostarczyć płynną rozgrywkę w 60 klatkach przy wielomilionowej populacji?

Niestety, na datę premiery City Masterplan będziemy musieli jeszcze poczekać.

