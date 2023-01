Industries of Titan – intrygujący city builder z datą premiery

O Industries of Titan mogliście usłyszeć już wcześniej, szczególnie jeśli mocno siedzicie w city builderach. Tytuł autorstwa Brace Yourself Games jest dostępny w ramach usługi Early Access już od czerwca 2021 roku. Twórcy zapowiedzieli jednak, że niebawem ich produkcja zadebiutuje w wersji 1.0, a z tej okazji oddali w ręce graczy specjalny trailer.

Industries of Titan wychodzi z Early Access

Studio Brace Yourself Games możecie kojarzyć za sprawą ciepło przyjętego Crypt of the NecroDancer, które okazało się być niezależnym hitem. Industries of Titan zapowiada się równie dobrze, a wskazywać mogą na to dotychczas zebrane przez grę oceny.



„Jako założyciel nowego miasta korporacyjnego – wspieranego przez tajemniczą i bezwzględną radę – otrzymujesz nową siedzibę w niegościnnym środowisku Tytana. W ramach nowej roli czeka cię eksploracja ruin zapomnianej cywilizacji, odpieranie ataków bezwzględnych rebeliantów i rywalizacja z innymi korporacjami. Rada wiele od ciebie oczekuje. Czy zdołasz się tu rozwinąć?” – czytamy w opisie gry na Steam.



Nasze działania nie będą jednak w pełni pokojowe, a w drodze do celu zmierzymy się z wieloma przeciwnikami. W trakcie zabawy będziemy rywalizować z innymi korporacjami oraz odpierać ataki rebeliantów. Wszystko po to, by bronić swoich aktywów i zostać dominującą korporacją na Tytanie.



Industries of Titan wyjdzie z Early Access już 31 stycznia, a gra będzie dostępna wyłącznie na PC.