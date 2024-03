Industria 2 zapowiedziane. Nadchodzi sequel strzelanki inspirowanej Half-Life 2

Od premiery Industria, czyli FPS-a inspirowanego Half-Life 2, minęły już pond dwa lata. Okazuje się jednak, że gracze będą mieli okazję wrócić do świata wykreowanego przez deweloperów ze studia Bleakmill. W trakcie Future Games Show Spring Showcase 2024 doczekaliśmy się bowiem zapowiedzi Industria 2.

Deweloperzy ze studia Bleakmill zapowiadają, że w Industria 2 gracze będą mieli okazję spotkać „niezapomniane postacie”, a także zapoznać się ze „wzruszającą historią”. Ukończenie gry ma zająć od 4 do 6 godzin, a twórcy zapewniają, że będzie to podróż pozbawiona „wypełniaczy”, która została opracowana przez „pełen pasji mały zespół niezależny”.

Wiele lat po wydarzeniach przedstawionych w Industria, Nora utknęła w równoległym wymiarze, z dala od domu. Przeżywając samotnie na spokojnej wyspie, w pustym budynku mieszkalnym na rozległym morzu wrogiej samotności, konstruuje maszynę, aby powrócić do swojego macierzystego wymiaru: Berlina Wschodniego z 1989 roku – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że Industria zadebiutowała na rynku w 2021 roku. Gra dostępna jest obecnie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Industria - tak jakby Half-Life.