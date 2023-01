Indie Pearls Awards – poznaliśmy nominowanych w 5 kategoriach

Gala rozdania nagród Indie Pearls Awards zbliża się wielkimi krokami. Dziś poznaliśmy nominowanych w 5 kategoriach. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami, które znajdziecie w galerii poniżej. Warto wspomnieć, że już wkrótce na stronie projektu pojawi się plebiscyt na nagrodę przyznawaną przez publiczność. Będziecie mogli zagłosować tam na swoje ulubione tytuły.

Indie Pearls Awards – nominacje

Jeśli chcecie obejrzeć relację z momentu ogłoszenia nominacji, to zachęcamy do udania się pod ten adres.



„Indie Pearls to nagrody przyznawane najbardziej intrygującym, najciekawszym i najlepszym grom indie z całego świata. Zadaniem naszego zespołu jest promowanie gier niezależnych, które nie powstają siłą potężnych studiów deweloperskich AAA” – czytamy na stronie projektu.



Przypomnijmy, że Indie Pearls Awards to inicjatywa zrodzona z pasji do gier niezależnych, a jej celem jest nagrodzenie najlepszych tytułów reprezentujących nurt indie. Pomysłodawca projektu – Łukasz „Pan Dibbler” Kostka – zebrał grupę, składającą się członków różnych growych redakcji oraz influencerów, która wspólnymi siłami wybierze produkcje wyróżniające się w kilku kategoriach. Oczywiście, wśród nich nie mogło zabraknąć przedstawiciela Gram.pl. Wygranych poznamy na początku lutego podczas specjalnej gali.