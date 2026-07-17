Indie czekają na swoje Black Myth: Wukong. The Age of Bhaarat ma być przełomem dla tamtejszego gamedevu

Indie jako kraj nie kojarzyły się nigdy jako faktyczna lub potencjalna potęga, jeżeli chodzi o game dev. Czy może się to zmienić?

Przedstawiciele tamtejszej branży liczą na to, że i owszem. Wskazują nawet na grę, która ma być wyczekiwanym przełomem.

The Age of Bhaarat będzie dla Indii tym, czym Black Myth: Wukong dla Chin?

Tym ma być The Age of Bhaarat. Mowa tutaj o zapowiedzianej jeszcze wiosną ubiegłego roku pozycji, za którą odpowiedzialne jest Tara Gaming. W jej ramach trafimy do starożytnych Indii, gdzie jako Strażnik Lasu musimy chronić ojczyznę przez inwazją niszczycielskich demonów Rakszasa. Jak to zrobimy? Za pomocą tradycyjnych indyjskich broni, ale też i potężnych artefaktów oraz mistycznych mocy lasu. Sama produkcja da nam możliwość obcowania z lokalnymi krajobrazami zaczerpniętymi wprost z kultury Indii. Autorem opowieści jest Amish Tripathi – twórca bestsellerowych Trylogii Śiwy oraz serii Ram Chandra.