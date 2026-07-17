Indie czekają na swoje Black Myth: Wukong. The Age of Bhaarat ma być przełomem dla tamtejszego gamedevu

Indie jako kraj nie kojarzyły się nigdy jako faktyczna lub potencjalna potęga, jeżeli chodzi o game dev. Czy może się to zmienić?
Przedstawiciele tamtejszej branży liczą na to, że i owszem. Wskazują nawet na grę, która ma być wyczekiwanym przełomem.
The Age of Bhaarat będzie dla Indii tym, czym Black Myth: Wukong dla Chin?
Tym ma być The Age of Bhaarat. Mowa tutaj o zapowiedzianej jeszcze wiosną ubiegłego roku pozycji, za którą odpowiedzialne jest Tara Gaming. W jej ramach trafimy do starożytnych Indii, gdzie jako Strażnik Lasu musimy chronić ojczyznę przez inwazją niszczycielskich demonów Rakszasa. Jak to zrobimy? Za pomocą tradycyjnych indyjskich broni, ale też i potężnych artefaktów oraz mistycznych mocy lasu. Sama produkcja da nam możliwość obcowania z lokalnymi krajobrazami zaczerpniętymi wprost z kultury Indii. Autorem opowieści jest Amish Tripathi – twórca bestsellerowych Trylogii Śiwy oraz serii Ram Chandra.
Niedawno wywiadu serwisowi GamesBeat udzielił przewodniczący rady nadzorczej Tara Gaming, Nicolas Granatino. Według niego na Zachodzie stworzenie takiej gry, jak The Age of Bhaarat, mogłoby kosztować nawet 150 milionów dolarów, tymczasem w Indiach wiązać się to może wydatkiem około 40% tej kwoty. Mimo to studio zamierza zyskać dodatkowe środki, co z pewnością w obecnej sytuacji w branży nie będzie łatwe.
GramTV przedstawia:
Granatino też zdaje sobie z tego sprawę, ale nie traci nadziei:
Będziemy zbierać fundusze od inwestorów, ale zamierzamy również pozyskać pieniądze, które nie wymagają oddawania udziałów w naszej firmie. Wiem, że branża przechodzi teraz przez ten trudny etap. Wierzę jednak również, że ludzie szukają zupełnie nowej zawartości na rynku.
Według przewodniczącego rady nadzorczej rynek indyjski ma duży, acz niewykorzystany potencjał. Wierzy on, że posiadanie dużej liczby talentów, których praca połączona zostanie z AI, pozwoli lokalnemu rynkowi zająć znaczącą pozycję w globalnym biznesie. Jako przykład podawano tutaj Black Myth: Wukong, które okazało się ogromnym sukcesem i zwiększyło zainteresowanie Zachodu produkcjami tworzonymi w Chinach. Podobnie miałoby być w przypadku The Age of Bhaara, które, jak zapewniają twórcy, będzie pełnoprawną grą AAA, chociaż jednocześnie tańszą niż Wukong.
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