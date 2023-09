Indiana Jones od MachineGames z prezentacją w 2024 roku – sugeruje Todd Howard

Indiana Jones od MachineGames wyjdzie z cienia w przyszłym roku? Wiele na to wskazuje.

Pod koniec czerwca Pete Hines z Bethesda Softworks potwierdził, że gra Indiana Jones od MachineGames ukaże się wyłącznie na PC i Xbox Series X/S . Sama produkcja wciąż pozostaje jednak wielką niewiadomą. Niewykluczone jednak, że niebawem się to zmieni. Todd Howard w jednym z ostatnich wywiadów zasugerował bowiem, że Indiana Jones od MachineGames wyjdzie z cienia w przyszłym roku.

Howard zaznaczył, że samą markę Indiana Jones można przenieść do branży gier wideo w „wyjątkowy sposób” . Nadchodząca produkcja studia MachineGames będzie natomiast skupiać się zarówno na głównym bohaterze, jak i „odkrywaniu rzeczy”, a w trakcie rozgrywki gracze mają naprawdę czuć, że biorą udział w przedstawionych wydarzeniach, a nie tylko je oglądają.

Todd Howard najwyraźniej nie mógł podzielić się żadnymi dodatkowymi szczegółami. Na koniec rozmowy deweloper zapowiedział jednak, że w „przyszłym roku” będziemy mieli okazję usłyszeć więcej o grze Indiana Jones od MachineGames. Howard dał tym samym jasno do zrozumienia, że Microsoft oraz Bethesda powoli szykują się do prezentacji wspomnianego tytułu. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak cierpliwie czekać na to wydarzenie.

Na koniec warto przypomnieć, że zapowiedź gry Indiana Jones miała miejsce w styczniu 2021 roku. Od tamtej pory nie otrzymaliśmy jednak żadnych szczegółów na temat wspomnianego tytułu. Pod koniec 2022 roku Todd Howard poinformował jedynie, że nadchodząca produkcja studia MachineGames ma być „unikalnym połączeniem gatunków”.