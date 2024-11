Indiana Jones i Wielki Krąg będzie „największą” i „najdłuższą” grą MachineGames

Zgodnie z zapowiedziami DLC do Indiana Jones i Wielki Krąg ma być „unikalnym doświadczeniem”. Axel Torvenius – reżyser kreatywny gry – w jednym z ostatnich wywiadów podzielił się jednak jeszcze jedną ważną informacją na temat wspomnianego tytułu. Okazuje się, że nadchodząca produkcja skierowana do fanów słynnego archeologa i poszukiwacza przygód, będzie największym dziełem w historii MachineGames.

Indiana Jones i Wielki Krąg to „zdecydowanie największa i najdłuższa gra” w historii MachineGames

Torvenius w rozmowie z MinnMaxx (dzięki GamingBolt) poruszył bowiem nie tylko temat popremierowego DLC, ale również dał jasno do zrozumienia, że podstawowa wersja dostarczy graczom sporo rozrywki. Deweloper poinformował bowiem, że Indiana Jones i Wielki Krąg to „największa” i „najdłuższa” grą, jaką do tej pory stworzyło studio MachineGames. Niestety reżyser nie ujawnił, ile dokładnie godzin zajmie ukończenie wspomnianej produkcji.