Popremierowe DLC do Indiana Jones i Wielki Krąg będzie „bardzo mocno oparte na fabule”

Coraz większymi krokami zbliża się premiera gry Indiana Jones i Wielki Krąg. Ostatnio mieliśmy okazję rzucić okiem na długi gameplay przedstawiający walkę, zagadki czy ekwipunek, a także usłyszeliśmy, jak Indy brzmi w języku polskim. Teraz natomiast reżyser kreatywny odniósł się do kwestii DLC, które ukaże się po premierze produkcji na rynku.

DLC do Indiana Jones i Wielki Krąg ma być „unikalnym doświadczeniem”

Już niebawem w ręce graczy trafi Indiana Jones i Wielki Krąg. W sierpniu Bethesda poinformowała, że po premierze ukaże się dodatek The Order of Giants, jednak do tej pory nie pojawiły się szczegóły dotyczące rozszerzenia. Do tematu DLC odniósł się natomiast reżyser kreatywny Axel Torvenius w rozmowie dla MinnMax: