Imponujący wynik sprzedaży Call of Duty. Premiera Black Ops 6 była największą w historii serii

Kilka dni temu w ręce graczy trafiło Call of Duty: Black Ops 6. Wkrótce rusza pierwszy sezon rozgrywek, a wraz z nim pojawić ma się „kolosalna ilość zawartości” . Tymczasem poznaliśmy wynik sprzedażowy serii, a także dowiedzieliśmy się, że Black Ops 6 stanowić ma „największą premierę Call of Duty w historii”.

Call of Duty: Black Ops 6 największą premierą w historii serii. Znamy wynik sprzedaży gier z cyklu

Activision ogłosiło, że seria Call of Duty sprzedała się na całym świecie w liczbie ponad 500 milionów egzemplarzy. To bez wątpienia imponujący wynik, jednak to nie wszystkie wieści związane z cyklem. Okazuje się bowiem, że według Microsoftu Black Ops 6 to „największa premiera w historii Call of Duty”. Informację przekazał dyrektor generalny firmy, Satya Nadella.