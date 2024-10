Pierwszy sezon Call of Duty: Black Ops 6 już wkrótce, a wraz z nim „kolosalna ilość zawartości”

Stworzony przez weterana Treyarch, projektanta map Adama Hoggatta i wydany jako część Call of Duty: Black Ops w listopadzie 2010 roku, remaster pozostaje niezwykle wierny oryginalnemu projektowi i układowi mapy, nawet jeśli chodzi o precyzyjne rozmieszczenie zaparkowanych pojazdów i innych scenerii nawiązujących do oryginalnego projektu. To Nuketown w swojej najbardziej oryginalnej formie, z jasnym, pustynnym krajobrazem, a nawet podwójną tęczą, która zabierze cię z powrotem do miejsca, w którym wszystko się zaczęło.