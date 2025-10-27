Zaloguj się lub Zarejestruj

Imponujący projekt fana. Tak wyglądałaby jedna z kultowych gier, gdyby powstała na Unreal Engine 5

Mikołaj Berlik
2025/10/27 12:45
Doczekaliśmy się fanowskiego remake’u.

Chrono Trigger to dla wielu graczy jeden z najlepszych jRPG-ów w historii. Teraz pewien fan postanowił sprawdzić, jak kultowa gra Square Enix mogłaby wyglądać w nowoczesnej oprawie. YouTuber znany jako NOBL Games przygotowuje fanowski remake w Unreal Engine 5, który zamienia klasyczny widok z góry w trzecioosobową perspektywę.

Chrono Trigger
Chrono Trigger

Chrono Trigger – nowoczesne spojrzenie na klasyka z SNES-a

W pierwszym materiale NOBL Games zaprezentował odświeżony model Crono oraz lokację Millennial Fair, w pełnym 3D. W kolejnych filmach ma pokazać następne obszary znane z oryginalnego Chrono Triggera. Choć projekt powstaje głównie w celach portfolio, a jego wydanie publiczne nie jest planowane, widać ogrom pracy włożony w zachowanie klimatu pierwowzoru.

Twórca zaznacza, że nie jest to profesjonalna produkcja, a jedynie fanowski eksperyment jednego dewelopera. Mimo to rezultaty prezentują się imponująco – szczególnie jeśli wziąć pod uwagę skalę przedsięwzięcia.

Remake przygotowany przez fana ponownie rozbudził dyskusję o tym, że Square Enix wciąż nie zdecydowało się na oficjalny remake Chrono Triggera. Wielu graczy uważa, że ten klasyk zasługuje na odświeżenie w stylu Final Fantasy VII Remake, inni z kolei postulują stworzenie wersji w stylu HD-2D, podobnej do Octopath Traveler.

Źródło:https://www.dsogaming.com/pc-performance-analyses/someone-is-remaking-chrono-trigger-in-unreal-engine-5/

Mikołaj Berlik
Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 13:14

Wszystko pięknie tylko że to wygląda jak generyczny akcyjniak z nalepionymi assetami które mają imitować to dzieło. Totalnie bez sensu.

Jedyny prawilny remake gry takiej jak Chronno Trigger jeśli już to coś na kształt tego co jest ostatnio robione z serią Dragon Quest (zależy też od części, bo stosowane są różne techniki dla I i II i np. VII).




Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

