Imponujący projekt fana. Tak wyglądałaby jedna z kultowych gier, gdyby powstała na Unreal Engine 5

Chrono Trigger to dla wielu graczy jeden z najlepszych jRPG-ów w historii. Teraz pewien fan postanowił sprawdzić, jak kultowa gra Square Enix mogłaby wyglądać w nowoczesnej oprawie. YouTuber znany jako NOBL Games przygotowuje fanowski remake w Unreal Engine 5, który zamienia klasyczny widok z góry w trzecioosobową perspektywę.

Chrono Trigger – nowoczesne spojrzenie na klasyka z SNES-a

W pierwszym materiale NOBL Games zaprezentował odświeżony model Crono oraz lokację Millennial Fair, w pełnym 3D. W kolejnych filmach ma pokazać następne obszary znane z oryginalnego Chrono Triggera. Choć projekt powstaje głównie w celach portfolio, a jego wydanie publiczne nie jest planowane, widać ogrom pracy włożony w zachowanie klimatu pierwowzoru.