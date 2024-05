Imponująca sprzedaż serii Monster Hunter. Capcom świętuje 20. rocznicę marki świetnym wynikiem

W tym roku seria Monster Hunter obchodzi swoje 20-lecie. Na początku kwietnia marka połączyła z tej okazji siły ze Street Fighter 6 , jednak Capcom ma jeszcze więcej powodów do świętowania. Firma postanowiła bowiem podzielić się wynikami sprzedaży, które są naprawdę imponujące.

Zgodnie z treścią oświadczenia, seria uzyskała „status marki globalnej wraz z wydaniem Monster Hunter: World w 2018 roku”. Wspomniany tytuł trafił do tej pory aż do 25 milionów nabywców. Wydane w 2021 roku Monster Hunter Rise sprzedało się natomiast w liczbie 15 milionów sztuk, a dodatek do podstawowej wersji gry Monster Hunter Rise: Sunbreak zakupiło 8 milionów graczy.

Capcom zaznacza również, że zainteresowanie graczy serią zwiększyła zapowiedź Monster Hunter Wilds. Premiera tytułu zaplanowana jest na 2025 rok, a pierwszy zwiastun mogliśmy zobaczyć podczas ubiegłorocznego TGA.