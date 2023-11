Imponująca liczba graczy zdobyła platynowe trofeum w Marvel’s Spider-Man 2

Marvel’s Spider-Man 2 może pochwalić się fenomenalną sprzedażą. Spora część graczy – jak się okazuje – ukończyła również najnowszą produkcję studia Insomniac Games na 100%. Potwierdzają to statystyki dotyczące zdobytych trofeów na konsolach PlayStation. W kontynuacji przygód Człowieka-Pająka najważniejsze z nich – platynowe – zostało odblokowane przez naprawdę imponującą liczbę użytkowników.

Gracze Marvel’s Spider-Man 2 chętnie zdobywają platynowe trofeum

Jak zauważa redakcja Push Square, trofeum „Oddanie” – odblokowywane po zdobyciu wszystkich innych „pucharków” – zdobyło 20,3% graczy Marvel’s Spider-Man 2. Oznacza to, że platynę w najnowszej produkcji studia Insomniac Games „wbił” co piąty użytkowników, który zagrał we wspomniany tytuł. Trzeba przyznać, że wynik robi wrażenie.