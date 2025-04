Imperator Palpatine miał powrócić we własnym serialu. O czym opowiadałaby historia?

Tylko historia Dartha Plagueisa Mądrego. Jest całkiem oczywiste, że moja postać zamordowała Plagueisa w drodze do stania się Palpatinem. Ale poza tym jego historia nie jest znana. Z Georgem Lucasem właściwie się o niczym nie rozmawiało. Po prostu przychodziło się na plan i kręciło sceny. Te filmy wymagają bardzo dużo czasu na realizację, a presja była ogromna z wielu powodów; oczywiście George stał na czele całego tego procesu. Miał więc codziennie wiele rzeczy na głowie. Bardzo przywiązywał wagę do procesu obsadzania ról, ale kiedy już aktor został wybrany, oczekiwał, że poradzi sobie sam.

Aktor wspomniał również, że scena w operze, podczas której wyjawia historię Plagueisa Mądrego była niezwykle wymagająca. Wcześniej kręcił scenę walki z Mace Windu i przez wiejący w niego wiatr z aż czterech maszyn, miał zachrypnięty głos. Dodatkowo na planie było w tamtym momencie dosyć niespokojnie.

Na przykład scena w operze. Rano nagrałem już jedną scenę w charakteryzacji. Po południu przeszliśmy do nagrań sceny w operze, a mój głos nie był w najlepszej formie. To prawdopodobnie najdłuższy monolog Palpatine’a w całym filmie. Miałem chrypkę, więc się tym martwiłem, głównie dlatego, że wcześniej w scenie przemiany w potwora wiał na mnie wiatr z czterech maszyn. Głos był trochę ochrypły i nagrywaliśmy tę scenę około 20 razy w piątkowe popołudnie — niezbyt najlepszy moment na zdjęcia, bo wszyscy chcieli już zacząć weekend. Do tego dochodziły jeszcze inne rozpraszacze: trwało przygotowanie przyjęcia urodzinowego dla pierwszego asystenta reżysera, a Anthony Daniels, czyli C-3PO, w złotym kostiumie, szykował szampana na wózku tuż obok planu. W pewnym momencie komuś zadzwonił telefon i jeszcze odebrał połączenie. Wszystko to działo się na skraju mojego pola widzenia. Ale co ciekawe, kiedy presja jest naprawdę duża, koncentracja może stać się jeszcze intensywniejsza. W pewnym sensie mogło to nawet pomóc tej scenie.