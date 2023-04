Immortals of Aveum stanie się pełnoprawną serią? Twórcy chcą rozwijać uniwersum

W zeszłym tygodniu poznaliśmy dokładną datę premiery Immortals of Aveum, a także mieliśmy okazję zobaczyć, jak wspomniana gra prezentuje się w akcji. Tymczasem okazuje się, że deweloperzy z Ascendant Studios mają ambitne plany wobec swojej nadchodzącej produkcji. Twórcy liczą bowiem na sukces, dzięki któremu będą mogli w przyszłości przygotować kolejne projekty osadzone w stworzonym przez siebie uniwersum.

Twórcy Immortals of Aveum mają nadzieję, że ich gra będzie początkiem nowej serii

Bret Robbins – reżyser gry i dyrektor generalny Ascendant Studios – w rozmowie z serwisem The Loadout przyznał, że nie patrzy na Immortals of Aveum jak na „jedną i skończoną grę”. Deweloper dodał, że chciałby, aby wspomniana produkcja przeobraziła się z czasem w pełnoprawną serię oraz „coś, co można rozwijać w wielu różnych kierunkach”.



Wygląda więc na to, że Ascendant Studios wiąże z Immortals of Aveum spore nadzieje. Deweloperzy muszą więc dołożyć wszelkich starań, by wspomniana produkcja przypadła do gustu odbiorcom. Nam nie pozostaje natomiast nic innego, jak trzymać kciuki za twórców i liczyć, że już niedługo na rynku pojawi się warty uwagi tytuł.



Na koniec przypomnijmy, że Immortals of Aveum powstaje z myślą o komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na rynku 20 lipca 2023 roku. Zainteresowanych nadchodzącą produkcją Ascendant Studios zapraszamy również do lektury: Widzieliśmy Immortals of Aveum – Call of Duty spotyka się z magią.