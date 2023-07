Immortals of Aveum na rozgrywce. Gameplay prezentuje szczegóły magicznego FPS-a

Dwa tygodnie temu dowiedzieliśmy się, że Immortals of Aveum nie zadebiutuje w terminie i na premierę będzie trzeba poczekać nieco dłużej. Tymczasem deweloperzy z Ascendant Studios postanowili opublikować nowy materiał promocyjny poświęcony wspomnianej produkcji. Udostępniony przez twórców gameplay trailer skupia się na prezentacji najważniejszych elementów gry.

W Immortals of Aveum gracze wcielą się w magina Jaka. Bohater niespodziewanie odkrywa w sobie moc triarchy, która pozwala kontrolować wszystkie trzy rodzaje magii występujące w świecie gry. Protagonista trafia w sam środek Wszechwojny i wspólnie z elitarnymi magami bitewnymi z Zakonu Nieśmiertelnych musi stawić tyranowi Sandrakkowi, by powstrzymać go przed rozpętaniem w Aveum apokalipsy.