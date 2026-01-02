Zaloguj się lub Zarejestruj

Immortals Fenyx Rising dostępne za 15,45 zł na Allegro

Mikołaj Berlik
2026/01/02 16:00
0
0

Pudełkowa przygodówka Ubisoftu w wyjątkowo niskiej cenie.

W serwisie Allegro pojawiła się bardzo atrakcyjna oferta na Immortals: Fenyx Rising. Pudełkowe wydanie gry w wersji na PlayStation 4, z możliwością darmowej aktualizacji do PS5, kupicie obecnie za jedyne 15,45 zł. To jedna z najniższych cen, jakie do tej pory pojawiły się na konsolowe wydanie tej produkcji Ubisoftu.

Immortals: Fenyx Rising

Immortals: Fenyx Rising – oferta na Allegro

Gra przenosi graczy do świata inspirowanego mitologią grecką, gdzie wcielamy się w Fenyksa i próbujemy powstrzymać tytana Tyfona.

Wciel się w Fenyx i wyrusz na misję ratowania greckich bogów przed mroczną klątwą.
Zmierz się z mitycznymi bestiami, opanuj legendarne moce bogów i pokonaj Tyfona, najgroźniejszego tytana w greckiej mitologii, w epickiej walce na miarę wieków.

STAWIAJ CZOŁA MITOLOGICZNYM WROGOM
Zmierz się z legendarnymi bestiami, takimi jak cyklop, meduza czy minotaur, i pokonaj je w szybkich walkach powietrznych i wręcz, łącząc swoje boskie zdolności i broń.

WYKORZYSTAJ MOC BOGÓW
Bogowie Olimpu obdarzyli cię darami. Wykorzystaj je, aby walczyć z mitycznymi potworami, rozwiązywać starożytne zagadki i odkrywać rozległy otwarty świat.

GramTV przedstawia:

Immortals: Fenyx Rising dostępne jest w polskiej wersji językowej (napisy). Gra została wydana w 2020 roku przez Ubisoft i od premiery doczekała się licznych aktualizacji.

Darmowa dostawa z Allegro Smart! obowiązuje od zamówień powyżej 45 zł. W innym przypadku koszt wysyłki wynosi 10,49 zł. Oferta dotyczy wersji z europejską okładką.

Tagi:

Ubisoft
promocja
promocje
PlayStation 5
Immortals: Fenyx Rising
Allegro
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112