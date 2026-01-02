Immortals Fenyx Rising dostępne za 15,45 zł na Allegro

Wciel się w Fenyx i wyrusz na misję ratowania greckich bogów przed mroczną klątwą.

Zmierz się z mitycznymi bestiami, opanuj legendarne moce bogów i pokonaj Tyfona, najgroźniejszego tytana w greckiej mitologii, w epickiej walce na miarę wieków.

STAWIAJ CZOŁA MITOLOGICZNYM WROGOM

Zmierz się z legendarnymi bestiami, takimi jak cyklop, meduza czy minotaur, i pokonaj je w szybkich walkach powietrznych i wręcz, łącząc swoje boskie zdolności i broń.

WYKORZYSTAJ MOC BOGÓW

Bogowie Olimpu obdarzyli cię darami. Wykorzystaj je, aby walczyć z mitycznymi potworami, rozwiązywać starożytne zagadki i odkrywać rozległy otwarty świat.