Iluzja 3 ma oficjalny tytuł, a czwarta część jest już zapowiedziana

Czterech Jeźdźców powróci już w tym roku, ale nie będzie to ich ostatnia przygoda. Lionsgate podczas swojego panelu na CinemaCon ogłosiło, że powstaje już Iluzja 4. Prace nad kolejną częścią znajdują się na wczesnym etapie. O projekcie nic obecnie nie wiadomo poza tym, że reżyserem ponownie został Ruben Fleischer, twórca trzeciej części, a także dwóch odsłon Zombieland, pierwszego Venoma oraz Uncharted.

Iluzja 3 ma oficjalny tytuł, a czwarta część serii już znajduje się w produkcji

Na prezentacji ogłoszono również oficjalny tytuł trzeciej odsłony, który brzmi Now You See Me: Now You Don’t (co w luźnym tłumaczeniu daje Iluzja: Teraz mnie widzisz, teraz nie). W obsadzie powrócą główne gwiazdy poprzednich części, w tym Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher i Morgan Freeman, a nowym nabytkiem są Ariana Greenblatt oraz Rosamund Pike.