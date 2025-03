Ile zajmie przejście Onimusha: Way of the Sword? Deweloperzy wypowiedzieli się o nadchodzącej grze

W tym roku Capcom zanotował już jeden dość spory sukces w postaci premiery Monster Hunter Wilds, który w ciągu pierwszych trzech dni uzyskał ponad 8 milionów sprzedanych kopii. Na ten moment nie znamy planów na pozostałe miesiące, lecz w 2026 roku możemy spodziewać się wyczekiwanego przez wielu Onimusha: Way of the Sword – kolejna odsłona cyklu gier akcji. O tytule właśnie dowiedzieliśmy się bardzo interesującej informacji.

Onimusha: Way of the Sword - rozmowa z twórcami projektu

Magazyn Famitsu właśnie opublikował wywiad z dyrektorem Satoru Nihei i producentem Akihito Kadowaki, w którym wypowiedzieli się oni na temat właśnie Onimusha: Way of the Sword. Deweloperzy poinformowali, że przejście gry powinno nam zająć około 20 godzin, lecz nie jest to do końca pewne. Dla porównania, poprzednia gra o tytule Onimusha: Dawn of Dreams trwała około 18 godzin, lecz zadania poboczne mogły wydłużyć rozgrywkę do 22 godzin.