Ile zajmie przejście Echoes of the End? Dowiedzieliśmy się więcej o długości gry oraz liczbie unikalnych przeciwników

Mikołaj Berlik
2025/08/12 09:00
Nowa przygodowa produkcja od Myrkur Games zadebiutuje już 12 sierpnia.

Echoes of the End, tworzone przez islandzkie studio Myrkur Games, trafi wkrótce na rynek i zapowiada się na zwięzłą, ale różnorodną przygodę. Jak ujawnił reżyser Halldór Snær Kristjánsson w rozmowie z WCCF Tech, ukończenie głównego wątku zajmie około 14–15 godzin.

Echoes of the End

Echoes of the End – 10 rozdziałów, zmieniające się mechaniki

Produkcja została podzielona na dziesięć rozdziałów, z których każdy oferuje odmienny biome, unikalną oprawę wizualną i nową mechanikę rozgrywki. Twórcy Echoes of the End chcą, by gracze czuli, że wciąż odkrywają kolejne elementy świata – po dwóch pierwszych rozdziałach tempo wprowadzania nowości ma stać się wyraźne. Mechaniki będą rozwijane wraz z postępami, stając się coraz bardziej złożone.

W Echoes of the End pojawi się około 20 unikalnych typów przeciwników, a także bossowie powiązani tematycznie z danym rozdziałem. Jak podkreślają twórcy, niektórych wrogów zobaczymy tylko raz, co ma zwiększyć poczucie świeżości podczas eksploracji.

Echoes of the End zadebiutuje już jutro, 12 sierpnia, na Xbox Series X/S, PS5 oraz PC. Fabuła opowie o Ryn, która wraz z podróżnikiem Abramem Finleyem wyrusza w podróż po inspirowanej Islandią krainie Aema, by uratować swojego brata. Gracze skorzystają zarówno z magii, jak i walki mieczem, a towarzysz będzie wspierał w rozwiązywaniu problemów.

Źródło:https://gamingbolt.com/echoes-of-the-end-requires-14-to-15-hours-to-complete-the-story-includes-20-unique-enemies

Mikołaj Berlik
