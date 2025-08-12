Ile zajmie przejście Echoes of the End? Dowiedzieliśmy się więcej o długości gry oraz liczbie unikalnych przeciwników

Echoes of the End, tworzone przez islandzkie studio Myrkur Games, trafi wkrótce na rynek i zapowiada się na zwięzłą, ale różnorodną przygodę. Jak ujawnił reżyser Halldór Snær Kristjánsson w rozmowie z WCCF Tech, ukończenie głównego wątku zajmie około 14–15 godzin.

Echoes of the End – 10 rozdzia ł ów, zmieniaj ące się mechaniki

Produkcja została podzielona na dziesięć rozdziałów, z których każdy oferuje odmienny biome, unikalną oprawę wizualną i nową mechanikę rozgrywki. Twórcy Echoes of the End chcą, by gracze czuli, że wciąż odkrywają kolejne elementy świata – po dwóch pierwszych rozdziałach tempo wprowadzania nowości ma stać się wyraźne. Mechaniki będą rozwijane wraz z postępami, stając się coraz bardziej złożone.