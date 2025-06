ILE? Quentin Tarantino otrzymał ogromne pieniądze od Netflix za sprzedaż scenariusza do kontynuacji Pewnego razu w… Hollywood

Choć Tarantino wcześniej samodzielnie przenosił swoje pomysły na ekran, nie jest to pierwszy raz, gdy oddaje reżyserskie stery – w przeszłości napisał scenariusze do takich filmów jak Prawdziwy romans Tony’ego Scotta czy Od zmierzchu do świtu Roberta Rodrigueza. Pewne jest jednak, że za scenariusze do tych filmów nie zapłacono mu aż 20 mln dolarów.

Film opowie o przygodach kaskadera Cliffa Bootha, znanego z Pewnego razu… w Hollywood, i zapowiada się na jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń filmowych nadchodzących miesięcy. Niedawno do obsady dołączyły dwa nazwiska: Elizabeth Debicki i Yahya Abdul-Mateen.