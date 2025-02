IIYAMA obniża ceny na monitory gamingowe z okazji GAME ZONE powered by Orange

W związku z nadchodzącym wydarzeniem GAME ZONE powered by Orange, firma IIYAMA we współpracy ze sklepem Sferis przygotowała specjalną promocję dla graczy. Do 13 kwietnia 2025 roku wybrane modele monitorów gamingowych IIYAMA są dostępne z 10% rabatem. To doskonała okazja, aby zaopatrzyć się w sprzęt najwyższej jakości w atrakcyjnej cenie.

GAME ZONE powered by Orange to cykl wydarzeń gamingowych odbywających się w różnych miastach Polski. W ramach eventu uczestnicy mogą wziąć udział w turniejach takich gier jak Counter-Strike 2 czy FC 25 (FIFA), a także skorzystać ze stref tematycznych, takich jak strefa PC, strefa konsol, strefa SIM Racing, strefa Retro czy strefa VR. Wydarzenia te są doskonałą okazją do integracji społeczności graczy oraz przetestowania najnowszego sprzętu gamingowego.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z 10% rabatu na wybrane monitory IIYAMA, wystarczy odwiedzić stronę sklepu Sferis i dodać wybrany model do koszyka. Promocja obowiązuje do 13 kwietnia 2025 roku lub do wyczerpania zapasów.