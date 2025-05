IEM przenosi się do Krakowa. Wielkie e-sportowe święto ma nową arenę

Intel Extreme Masters po dwunastu latach żegna się z Katowicami. ESL FACEIT Group oficjalnie poinformowało, że od przyszłego roku IEM odbywać się będzie w Krakowie. Finały IEM zaplanowano na 6–8 lutego 2026 roku i odbędą się w TAURON Arenie Kraków, czyli jednej z największych i najnowocześniejszych hal widowiskowo-sportowych w Polsce.

Intel Extreme Masters 2026 odbędzie się w Krakowie

Przeniesienie turnieju do Krakowa ma być odpowiedzią na rosnące oczekiwania społeczności Counter-Strike’a oraz chęć organizatorów do wyniesienia doświadczeń związanych z wydarzeniem na jeszcze wyższy poziom. Nowa lokalizacja umożliwi nie tylko przyjęcie większej liczby widzów, ale także zapewni bardziej spektakularną oprawę, adekwatną do prestiżu tego jednego z najstarszych cykli turniejowych w profesjonalnym esporcie.