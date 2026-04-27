Idzie dobry moment na zakup 9950X3D

Wygląda na to, że premiera Dual Edition spowodowała obniżkę poprzedniego 16-rdzeniowca od AMD w USA.

AMD Ryzen 9 9950X3D, czyli flagowy, 16-rdzeniowy procesor z 3D V Cache na AM5 stał się wyraźnie tańszy w USA.

Według notowań, przytaczanych przez VideoCardz, układ spadł na lokalnym Amazonie do 573,99 USD, czyli ok. 18% poniżej ceny sugerowanej (699 USD) i 325 USD mniej niż nowszy Ryzen 9 9950X3D2, wyceniony na 899 USD.

W Polsce jeszcze nie widać aż tak silnego trendu, więc warto poczekać parę tygodni z zakupem, aż pojawi się na rynku więcej “tańszych” sztuk.

Co daje „Dual Edition” i dlaczego jest aż tak drożej?

Model Ryzen 9 9950X3D2 zachowuje układ 16 rdzeni i 32 wątków, ale w odróżnieniu od 9950X3D ma 3D V-Cache na obu chipletach (CCD).

To przekłada się na większą pulę pamięci podręcznej oraz wyższy limit mocy: 200 W TDP zamiast 170 W.