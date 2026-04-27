Zaloguj się lub Zarejestruj

Idzie dobry moment na zakup 9950X3D

Paweł Rudy
2026/04/27 14:28
0
0

Wygląda na to, że premiera Dual Edition spowodowała obniżkę poprzedniego 16-rdzeniowca od AMD w USA.

AMD Ryzen 9 9950X3D, czyli flagowy, 16-rdzeniowy procesor z 3D V Cache na AM5 stał się wyraźnie tańszy w USA.

Według notowań, przytaczanych przez VideoCardz, układ spadł na lokalnym Amazonie do 573,99 USD, czyli ok. 18% poniżej ceny sugerowanej (699 USD) i 325 USD mniej niż nowszy Ryzen 9 9950X3D2, wyceniony na 899 USD.

W Polsce jeszcze nie widać aż tak silnego trendu, więc warto poczekać parę tygodni z zakupem, aż pojawi się na rynku więcej “tańszych” sztuk.

Co daje „Dual Edition” i dlaczego jest aż tak drożej?

Model Ryzen 9 9950X3D2 zachowuje układ 16 rdzeni i 32 wątków, ale w odróżnieniu od 9950X3D ma 3D V-Cache na obu chipletach (CCD).

To przekłada się na większą pulę pamięci podręcznej oraz wyższy limit mocy: 200 W TDP zamiast 170 W.

GramTV przedstawia:

AMD pozycjonuje wariant „2” bardziej pod zastosowania mieszane (tworzenie treści, praca, kompilacje), a nie jako „czysto gamingowy” hit.

Dlaczego? Bo uzysk w grach praktycznie nie występuje, a jedynie aplikacje wrażliwe na ilość cache będą mogły zanotować odczuwalne korzyści.

Patrząc na 7800X3D, spadającego już często poniżej 1200 zł, ciężko jest w jakikolwiek sposób obronić początkową cenę Dual Edition.

Mam wrażenie, że tę jednostkę projektowały częściowo komentarze na Reddicie, które upraszały o takiego pełnego potworka z napchanymi po brzegi CCD.

Niestety warstwy dodatkowego cache podnoszą temperatury rdzeni, co skutkuje niższym taktowaniem i wspomnianym już wyższym TDP.

Czy 9950X3D to lepszy wybór?

W większości przypadków tak, szczególnie biorąc pod uwagę stosunek ceny do wydajności wobec wariantu Dual Edition.
Składając dziś komputer od podstaw znacznie rozsądniej jest dołożyć ponad 1200 zł zaoszczędzonej różnicy do lepszej karty graficznej.
Efekt wydanych pieniędzy będzie przynajmniej widoczny w grach na wyższych ustawieniach graficznych.
Źródło:https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-9-9950x3d-drops-to-574-now-325-cheaper-than-9950x3d2

Tagi:

Tech
AMD
Procesor
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
