Idzie dobry moment na zakup 9950X3D

AMD Ryzen 9 9950X3D, czyli flagowy, 16-rdzeniowy procesor z 3D V Cache na AM5 stał się wyraźnie tańszy w USA.
Wygląda na to, że premiera Dual Edition spowodowała obniżkę poprzedniego 16-rdzeniowca od AMD w USA.
Według notowań, przytaczanych przez VideoCardz, układ spadł na lokalnym Amazonie do 573,99 USD, czyli ok. 18% poniżej ceny sugerowanej (699 USD) i 325 USD mniej niż nowszy Ryzen 9 9950X3D2, wyceniony na 899 USD.
W Polsce jeszcze nie widać aż tak silnego trendu, więc warto poczekać parę tygodni z zakupem, aż pojawi się na rynku więcej “tańszych” sztuk.
Model Ryzen 9 9950X3D2 zachowuje układ 16 rdzeni i 32 wątków, ale w odróżnieniu od 9950X3D ma 3D V-Cache na obu chipletach (CCD).
To przekłada się na większą pulę pamięci podręcznej oraz wyższy limit mocy: 200 W TDP zamiast 170 W.
AMD pozycjonuje wariant „2” bardziej pod zastosowania mieszane (tworzenie treści, praca, kompilacje), a nie jako „czysto gamingowy” hit.
Dlaczego? Bo uzysk w grach praktycznie nie występuje, a jedynie aplikacje wrażliwe na ilość cache będą mogły zanotować odczuwalne korzyści.
Patrząc na 7800X3D, spadającego już często poniżej 1200 zł, ciężko jest w jakikolwiek sposób obronić początkową cenę Dual Edition.
Mam wrażenie, że tę jednostkę projektowały częściowo komentarze na Reddicie, które upraszały o takiego pełnego potworka z napchanymi po brzegi CCD.
Niestety warstwy dodatkowego cache podnoszą temperatury rdzeni, co skutkuje niższym taktowaniem i wspomnianym już wyższym TDP.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!