Intel Core Ultra 9 285K - szczyt generacji Arrow Lake

Dla kogo jest to dobra opcja?

Core Ultra 9 285K to najwydajniejszy procesor z najnowszej serii procesorów Arrow Lake.

Intel stawia go na pierwszym miejscu, jako procek dla osób z największymi wymaganiami, jeżeli chodzi o osiągi.

Dzięki tej serii Intel w końcu wskoczył w nową generację i wprowadził ekskluzywną obsługę pamięci DDR5, podobnie jak AMD już kilka lat temu.

Firma przed premierą CPU obiecywała dużą poprawę efektywności energetycznej, poprawę bezpieczeństwa oraz bardziej rozsądne ustawienia fabryczne procesora.

Intel Core Ultra 9 285K to 24-rdzeniowy procesor do komputerów stacjonarnych, wprowadzony na rynek w październiku 2024 roku.

Posiada 36 MB pamięci podręcznej L3 i domyślnie taktowanie 3,7 GHz, w zależności od obciążenia może osiągnąć nawet 5,7 GHz.