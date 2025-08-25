Intel Core Ultra 9 285K - szczyt generacji Arrow Lake

Core Ultra 9 285K to najwydajniejszy procesor z najnowszej serii procesorów Arrow Lake.
Dla kogo jest to dobra opcja?
Intel stawia go na pierwszym miejscu, jako procek dla osób z największymi wymaganiami, jeżeli chodzi o osiągi.
Dzięki tej serii Intel w końcu wskoczył w nową generację i wprowadził ekskluzywną obsługę pamięci DDR5, podobnie jak AMD już kilka lat temu.
Firma przed premierą CPU obiecywała dużą poprawę efektywności energetycznej, poprawę bezpieczeństwa oraz bardziej rozsądne ustawienia fabryczne procesora.
Intel Core Ultra 9 285K to 24-rdzeniowy procesor do komputerów stacjonarnych, wprowadzony na rynek w październiku 2024 roku.
Posiada 36 MB pamięci podręcznej L3 i domyślnie taktowanie 3,7 GHz, w zależności od obciążenia może osiągnąć nawet 5,7 GHz.
W Core Ultra 9 285K można swobodnie regulować odblokowany mnożnik, co znacznie upraszcza podkręcanie, ponieważ można łatwo ustawić dowolną częstotliwość.
Z TDP na poziomie 125 W, Core Ultra 9 285K zużywa dużo energii, co oznacza, że dobre chłodzenie jest zdecydowanie niezbędne.
Najwyższa oficjalnie obsługiwana prędkość pamięci to 6400 MT/s, ale po podkręceniu można ją jeszcze zwiększyć.
Opinia na temat Intel Core Ultra 9 285K jest bardzo mieszana, jedni narzekają na duży pobór prądu oraz za małą wydajność w grach, kiedy inni twierdzą, że pobór prądu jest i tak o połowę mniejszy od poprzedniej generacji, a procek nie potrzebuje nawet boosta. Trudno jest określić czy procesor ten jest dobrym wyborem dla każdego, ale pewne jest, że w wielu przypadkach działa bez zarzutów.
Cena takiego procesora waha się między 2200-2400 zł i jest on dostępny u sprzedawców detalicznych.
