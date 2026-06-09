AMD odrzuca reklamację procesora Ryzen 9 7950X3D

Właściciel procesora Ryzen 9 7950X3D twierdzi, że firma AMD odrzuciła jego zgłoszenie gwarancyjne po tym, jak na tylnej części obudowy procesora pojawiło się widoczne wybrzuszenie.

Według wpisu awaria nastąpiła w momencie, gdy komputer znajdował się w stanie bezczynności, a nie podczas grania, flashowania BIOS-u czy ręcznego podkręcania.

Zestaw PC został złożony w maju 2023 roku i składał się z płyty głównej Gigabyte X670E AORUS MASTER, pamięci Kingston Fury Beast DDR5-6000 oraz zasilacza be quiet! Dark Power 13 1000W Titanium.

Profil EXPO był włączony, jednak właściciel twierdzi, że nie stosował ręcznego podkręcania, ani ręcznych zmian napięcia SoC.

System rzekomo wyłączył się 28 kwietnia 2026 roku po głośnym trzasku i nie chciał się już uruchomić.

Gigabyte zbadało później płytę główną i zgłosiło uszkodzenie danych BIOS-u.