Powrót po 3 latach przerwy, bo jest czym się chwalić!

Financial Analyst Day firmy AMD odbędzie się już dziś! To pierwsze takie wydarzenie od 2022 roku.
Dyrektor generalna Dr. Lisa Su oraz zespół kierowniczy przedstawią długoterminową strategię firmy, plany wzrostu, mapy rozwoju produktów i technologii oraz długoterminowy model finansowy.
Transmisja na żywo odbędzie się o godzinie 19:00 (CET) i będzie dostępna publicznie poprzez inwestorską stronę AMD (po zarejestrowaniu się na stronie).
Ostatni Financial Analyst Day odbył się w 2022 roku i obejmował szeroki plan działań w zakresie CPU i GPU.
W segmencie graficznym AMD potwierdziło wtedy, że RDNA 3 powstaje w procesie 5 nm z 50% wzrostem wydajności na wat w porównaniu do RDNA 2, a także że RDNA 4 znajduje się na etapie zaawansowanym w procesie 3 nm i trafi na rynek w 2024 roku w formie GPU dla klientów.
W 2022 roku AMD wykorzystało FAD do omówienia planów dotyczących procesorów wielordzeniowych, w tym Zen 4 w 5 nm, Zen 5 w 4/3 nm, a także do zaprezentowania mapy rozwoju akceleratorów CDNA ukierunkowanej na AI i obliczenia HPC w centrach danych.
Tym razem zapowiedzi przed wydarzeniem wskazują na aktualizacje dotyczące przyszłych generacji Zen (takich jak Zen 6 i nowsze) oraz nowych akceleratorów AI, a także długo wyczekiwane informacje o RDNA 4 i RDNA 5, czyli przyszłych architekturach GPU Radeon.
