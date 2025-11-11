Powrót po 3 latach przerwy, bo jest czym się chwalić!

Financial Analyst Day firmy AMD odbędzie się już dziś! To pierwsze takie wydarzenie od 2022 roku.

Ostatni Financial Analyst Day odbył się w 2022 roku i obejmował szeroki plan działań w zakresie CPU i GPU.

Transmisja na żywo odbędzie się o godzinie 19:00 (CET) i będzie dostępna publicznie poprzez inwestorską stronę AMD (po zarejestrowaniu się na stronie).

W segmencie graficznym AMD potwierdziło wtedy, że RDNA 3 powstaje w procesie 5 nm z 50% wzrostem wydajności na wat w porównaniu do RDNA 2, a także że RDNA 4 znajduje się na etapie zaawansowanym w procesie 3 nm i trafi na rynek w 2024 roku w formie GPU dla klientów.

W 2022 roku AMD wykorzystało FAD do omówienia planów dotyczących procesorów wielordzeniowych, w tym Zen 4 w 5 nm, Zen 5 w 4/3 nm, a także do zaprezentowania mapy rozwoju akceleratorów CDNA ukierunkowanej na AI i obliczenia HPC w centrach danych.

Tym razem zapowiedzi przed wydarzeniem wskazują na aktualizacje dotyczące przyszłych generacji Zen (takich jak Zen 6 i nowsze) oraz nowych akceleratorów AI, a także długo wyczekiwane informacje o RDNA 4 i RDNA 5, czyli przyszłych architekturach GPU Radeon.