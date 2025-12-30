Idris Elba odznaczony tytułem szlacheckim. Aktor dołącza do elitarnego grona w którym są już Patrick Stewart i Gary Oldman

Idris Elba został odznaczony w Wielkiej Brytanii tytułem szlacheckim.

Opublikowano Noworoczną Listę Odznaczeń w Wielkiej Brytanii, ujawniającą osoby, które otrzymają tytuły OBE, MBE oraz szlachectwo. Wśród wyróżnionych znalazł się Idris Elba, co jest powodem do świętowania zarówno dla fanów Cyberpunk 2077, jak i serii Sonic the Hedgehog. Idris Elba odznaczony w Wielkiej Brytanii Noworoczna Lista Odznaczeń to brytyjska tradycja sięgająca ponad stu lat. Co roku ogłaszane są na niej nazwiska osób, które zostaną uhonorowane przez panującego monarchę, w tym przypadku króla Karola III. Na liście znaleźć się można między innymi za działalność charytatywną czy wkład w kulturę i rozrywkę. W przypadku Elby o przyznaniu najwyższego wyróżnienia zdecydował jego bogaty dorobek aktorski.

Po oficjalnym nadaniu tytułu aktor będzie znany jako Sir Idris Elba, co oznacza, że jego pełny tytuł powinien być używany również w przyszłych projektach filmowych i growych. Dotyczy to między innymi kolejnej odsłony serii Sonic the Hedgehog. Jeśli Elba ponownie użyczy głosu Knucklesowi w Sonic the Hedgehog 4, wówczas w czołówce filmu jego nazwisko pojawi się już z rycerskim przedrostkiem.

Elba odgrywa postać Knucklesa w aktorskich filmach o Sonicu od momentu debiutu bohatera w Sonic the Hedgehog 2. Ogłoszenie jego udziału w serii wywołało ogromne zainteresowanie, gdy aktor zaprezentował pierwszy wgląd w wygląd Knucklesa, ograniczając się do zdjęcia zaciśniętej pięści postaci. Jego wkład w świat gier wideo nie kończy się jednak na Sonicu. Elba wciela się również w Solomona Reeda, jedną z kluczowych postaci dodatku Phantom Liberty do Cyberpunk 2077. Istnieje możliwość, że aktor powróci do tej roli w zapowiadanym Cyberpunk 2, co podobnie jak w przypadku Sonica, oznaczałoby konieczność użycia pełnego tytułu Sir Idris Elba w napisach końcowych. Wcześniej aktor pojawiał się także w grach Call of Duty: Modern Warfare 3 (oryginalnej wersji) oraz NBA 2K20. Elba nie jest jednak pierwszym aktorem związanym z grami wideo, który otrzymał tytuł szlachecki. Najbardziej znanym przykładem “rycerza” w świecie gier jest Sir Patrick Stewart. Choć szerokiej publiczności znany jest głównie z roli Charlesa Xaviera, gracze doskonale kojarzą go jako Imperatora Uriela Septima VII z The Elder Scrolls IV: Oblivion, czyli rolę do której powrócił także w tegorocznym remasterze gry. Do tego elitarnego grona należy również Sir Gary Oldman, który użyczył głosu smokowi Ignitusowi w całej trylogii The Legend of Spyro, wydanej w latach 2006-2008.