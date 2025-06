id Software ulepsza swój najnowszy projekt. Pierwsza duża aktualizacja do Doom: The Dark Ages już dostępna

id Software wypuściło właśnie pierwszą dużą aktualizację do Doom: The Dark Ages. Patch wprowadza szereg zmian związanych z rozgrywką oraz usuwa kilka uciążliwych błędów. Na razie jednak nie doczekaliśmy się zapowiadanego wsparcia dla Path Tracingu na PC.

Doom: The Dark Ages – zmiany w najnowszej aktualizacji

Title Update 1 do Doom: The Dark Ages waży około 1,2 GB i jest dostępny do pobrania na Steamie. Patch naprawia m.in. rzadki crash po zniszczeniu gore portalu w misji Siege – Part 1, a także wprowadza nową opcję kontrastu obrazu przy korzystaniu z HDR, co ma poprawić jakość wizualną u niektórych graczy.