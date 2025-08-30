Id Software rekrutuje do nowego projektu. To może być kolejna strzelanka AAA

Id Software, twórcy odpowiedzialni za kultową serię DOOM, zdają się pracować nad kolejnym projektem. Choć doniesienia nie są oficjalne, niedawno udostępnione ogłoszenie o pracę rzuca światło na potencjalną, nową produkcję, która ma być strzelanką pierwszoosobową.
Nowy FPS od twórców DOOM? id Software szuka doświadczonego programisty
Jak dotąd id Software nie zdradziło żadnych szczegółów dotyczących swoich przyszłych planów. W sieci pojawiło się jednak nowe ogłoszenie o pracę, które zwróciło uwagę jednego z użytkowników Twittera. Jak zauważa Timur222, studio ma rekrutować do „niezapowiedzianego projektu gry wideo”.
Id Software poszukuje doświadczonego Lead Gameplay Features Programmer, który dołączy do naszego zespołu i będzie pracował nad jednymi z najbardziej cenionych i popularnych tytułów AAA w branży. Będziesz ściśle współpracować z programistami, projektantami gier oraz artystami, aby wdrażać i ulepszać atrakcyjne funkcje rozgrywki, zapewniając graczom satysfakcjonujące doświadczenia. – czytamy w ogłoszeniu.
Stanowisko wymaga co najmniej sześciu lat doświadczenia w branży gier wideo lub pracy przy strzelankach pierwszoosobowych, co może sugerować, że nowy, tajemniczy tytuł id Software będzie kolejnym FPS-em.
Obecnie nie pozostaje nam nic innego, jak oczekiwać na oficjalne wieści ze strony id Software. Przy okazji przypomnijmy, że ostatnia gra studia, DOOM: The Dark Ages, ukazała się 15 maja 2025 roku. Tytuł dostępny jest na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
