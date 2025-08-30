Zaloguj się lub Zarejestruj

Id Software rekrutuje do nowego projektu. To może być kolejna strzelanka AAA

Patrycja Pietrowska
2025/08/30 16:00
0
0

Pierwsze szczegóły w ogłoszeniu o pracę.

Id Software, twórcy odpowiedzialni za kultową serię DOOM, zdają się pracować nad kolejnym projektem. Choć doniesienia nie są oficjalne, niedawno udostępnione ogłoszenie o pracę rzuca światło na potencjalną, nową produkcję, która ma być strzelanką pierwszoosobową.

DOOM: The Dark Ages
DOOM: The Dark Ages

Nowy FPS od twórców DOOM? id Software szuka doświadczonego programisty

Jak dotąd id Software nie zdradziło żadnych szczegółów dotyczących swoich przyszłych planów. W sieci pojawiło się jednak nowe ogłoszenie o pracę, które zwróciło uwagę jednego z użytkowników Twittera. Jak zauważa Timur222, studio ma rekrutować do „niezapowiedzianego projektu gry wideo”.

Id Software poszukuje doświadczonego Lead Gameplay Features Programmer, który dołączy do naszego zespołu i będzie pracował nad jednymi z najbardziej cenionych i popularnych tytułów AAA w branży. Będziesz ściśle współpracować z programistami, projektantami gier oraz artystami, aby wdrażać i ulepszać atrakcyjne funkcje rozgrywki, zapewniając graczom satysfakcjonujące doświadczenia. – czytamy w ogłoszeniu.

Stanowisko wymaga co najmniej sześciu lat doświadczenia w branży gier wideo lub pracy przy strzelankach pierwszoosobowych, co może sugerować, że nowy, tajemniczy tytuł id Software będzie kolejnym FPS-em.

GramTV przedstawia:

Wczytywanie ramki mediów.

Obecnie nie pozostaje nam nic innego, jak oczekiwać na oficjalne wieści ze strony id Software. Przy okazji przypomnijmy, że ostatnia gra studia, DOOM: The Dark Ages, ukazała się 15 maja 2025 roku. Tytuł dostępny jest na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://gamerant.com/doom-developer-next-game-id-software-unannounced-fps-new-shooter/

Tagi:

News
plotka
FPS
strzelanka
id Software
DOOM
oferta pracy
ogłoszenie
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112