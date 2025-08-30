Id Software rekrutuje do nowego projektu. To może być kolejna strzelanka AAA

Id Software, twórcy odpowiedzialni za kultową serię DOOM, zdają się pracować nad kolejnym projektem. Choć doniesienia nie są oficjalne, niedawno udostępnione ogłoszenie o pracę rzuca światło na potencjalną, nową produkcję, która ma być strzelanką pierwszoosobową.

Nowy FPS od twórców DOOM? id Software szuka doświadczonego programisty

Jak dotąd id Software nie zdradziło żadnych szczegółów dotyczących swoich przyszłych planów. W sieci pojawiło się jednak nowe ogłoszenie o pracę, które zwróciło uwagę jednego z użytkowników Twittera. Jak zauważa Timur222, studio ma rekrutować do „niezapowiedzianego projektu gry wideo”.