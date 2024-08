Udany powrót do Śródziemia? Recenzje Pierścieni Władzy zaskakują

Jest wyraźna poprawa jakości. Przynajmniej według krytyków. Na portalu Rotten Tomatoes drugi sezon serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy zbiera zaskakująco dobre oceny. Na tą chwilę, na około 80 recenzji, aż 92 procent z nich jest pozytywnych. Słusznie zapytacie - co w tym zaskakującego? Otóż to, że dwa lata temu, gdy serial startował, nie mógł liczyć na tak przychylne opinie. Te były mocno podzielone. Najbardziej krytyczne słowa płynęły jednak ze strony widzów.

Środowisko oddanych fanów Tolkiena, w typowy dla siebie sposób krytykowało serial za zbyt wyraźne odchodzenie od materiałów źródłowych, poprawność polityczną, rozwadnianie historii oraz jej patetyczną tonację. To zdecydowanie nadszarpnęło wizerunek serialu, który zamiast zapraszać do odbycia fantastycznej przygody, stawał się nierzadko pretekstem do tworzenia internetowych memów. W żaden jednak sposób nie przekładało się to na wyniki oglądalności, które od początku były dla Amazonu satysfakcjonujące.