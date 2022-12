I.G.I. Origins na nowym materiale

O tym, że I.G.I. Origins powstaje, wiemy już od 2019 roku. Premiera gry była jednak kilkukrotnie odkładana w czasie, a o produkcji autorstwa Antimatter Games wszyscy niemalże zapomnieli. Wygląda jednak na to, że intensywne prace trwają, a projekt ma się całkiem dobrze. Deweloperzy podzielili się kolejnym wideo, na którym prezentują elementy rozgrywki. Jednocześnie podziękowali fanom za dotychczasowe wsparcie. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

Czy I.G.I. Origins pozytywnie nas zaskoczy?

Miejmy nadzieję, że dłuższy czas produkcji bezpośrednio przełoży się na jakość gry. Oczekiwania fanów starszych odsłon serii są z pewnością wysokie. Wiele osób liczy również na to, że I.G.I. Origins będzie wyróżniało się ciekawymi mechanikami, oferując nieco więcej niż konkurencja. Wśród społeczności istnieją jednak obawy, że Antimatter Games może stworzyć kolejną przeciętną i do bólu generyczną strzelankę.



Akcja gry IGI: Origins przeniesie nas do 1980 roku, gdzie jako agent MI6 o pseudonimie Regent wykonamy szereg rozrzuconych po całym świecie misji. Te mają na celu zneutralizowanie globalnego zagrożenia, a podczas zabawy wykorzystamy całą gamę różnorodnego wyposażenia i gadżetów. Oczywiście, z uwagi na umiejscowienie zabawy w konkretnym czasie raczej nie mamy co liczyć na nowoczesne wyposażenie, ale całość i tak powinna ucieszyć fanów taktycznych strzelanin.



Na koniec przypomnijmy, że według wcześniejszych zapewnień I.G.I. Origins będzie dostępne na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Niewykluczone jednak, że ze względu na przedłużającą się produkcję, twórcy zdecydują się na stworzenie wersji na PlayStation 5 i Xbox Series S/X.