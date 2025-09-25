Humble Lone Survivor Bundle – 9 gier survivalowych na Steam już od 31 zł

Nowa paczka Humble Bundle dla fanów samotnych przygód i gier survivalowych trafiła na Steam w atrakcyjnej cenie.

Humble Lone Survivor Bundle oferuje maksymalnie 9 tytułów, które możecie dodać do swojej biblioteki Steam. Zakup w niższym progu cenowym za 31,28 zł daje dostęp do czterech gier: Above Snakes, Breathedge, Force of Nature 2: Ghost Keeper oraz State of Decay 2: Juggernaut Edition.

Humble Lone Survivor Bundle – zestaw gier w promocji

Przekraczając drugi próg – 53,65 zł – otrzymacie dodatkowo pięć tytułów, w tym Chernobylite Premium Edition, Conan Exiles, DUCKSIDE, Forager i Starsand. Łącznie daje to bardzo korzystny przelicznik – mniej niż 6 zł za jedną grę PC.