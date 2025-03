Humble Choice w nowymi grami na marzec 2025. W ofercie znalazł się świetnie oceniany Pacific Drive

Jako, że rozpoczął się kolejny miesiąc, marzec, subskrybenci Humble Choice właśnie otrzymali dostęp do następnych tytułów do sprawdzenia. Podobnie jak w styczniu, tym razem również będzie to osiem gier, a wśród nich znalazł się między innymi pierwszoosobowy survival Pacific Drive, który został bardzo pozytywnie przyjęty przez fanów - na ponad 15 tysięcy ocen na Steamie 83 procent okazało się pozytywnych.

Humble Choice - oferta na marzec już dostępna

Na stronie Humble Choice możemy zobaczyć listę gier, jakie abonenci otrzymają na bieżący miesiąc. Poza wspomnianym Pacific Drive, w ofercie wyróżniają się także Tales of Kenzera: ZAU, RPG akcji Wild Hearts, czy też strategia od Blackbird Interactive o tytule Homeworld 3. Poniżej zamieszczamy wszystkie produkcje udostępnione w ramach subskrypcji.