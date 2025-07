Humble Choice na lipiec 2025 z wysoko ocenianym RPG z uniwersum Warhammera 40,000

Warhammer 40,000: Rogue Trader to klasyczne RPG od Owlcat Games, które przenosi nas do brutalnego świata Warhammera 40K. Gracze wcielają się w tytułowego łowcę przygód i zarządcę statku kosmicznego, podejmując trudne decyzje i walcząc w taktycznych, turowych starciach. Gra spotkała się z ciepłym przyjęciem graczy – według danych ze Steama, aż 85% z blisko 32 tysięcy ocen jest pozytywnych.

Wśród pozostałych produkcji uwagę zwraca także Death’s Door – dynamiczna gra akcji z widokiem izometrycznym, chwalona za styl graficzny i dopracowaną walkę. Fani mechów mogą sięgnąć po Daemon X Machina, natomiast miłośnicy lekkich przygód znajdą coś dla siebie w takich tytułach jak Cat Quest III, Everafter Falls czy Wizard with a Gun.

Pełna lista gier w Humble Choice na lipiec 2025:

Warhammer 40,000: Rogue Trader

Cat Quest III

Death's Door

Daemon X Machina

Wizard with a Gun

Neo Cab

Everafter Falls

Blanc

Corpse Keeper

Abonament Humble Choice kosztuje 12,99 euro (ok. 55 zł miesięcznie). Pakiet można zakupić do 5 sierpnia 2025 roku, do godziny 18:59 czasu polskiego.